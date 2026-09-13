Храмът на Херакъл – новият символ на Хераклея Синтика
Броят на туристите непрекъснато расте, община Петрич разширява паркинга
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Броят на туристите непрекъснато расте, община Петрич разширява паркинга
Неподписан от страна на управляващите община Петрич през миналия мандат анекс към договора за изграждане на вътрешна канализация на село Михнево натов...
Благоевградската окръжна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу бившия служител на община Петрич Димитър Минчев. Той изнудвал петричанин и зло...
Община Петрич ще си върне принудително ресторант с помощта на полиция. Изземването ще стане на 6 април от 10,00 часа със съдействието на органите на р...
Със своя заповед, считано от 25 февруари, кметът на община Петрич Димитър Бръчков освободи от работа по взаимно съгласие главния счетоводител на общин...
Община Петрич ще направи всичко необходимо за спасяването на МБАЛ „Рокфелер" в южния град и за осигуряване на нормалната дейност на лечебницата. Увере...
Благоевград. Едва 60 от очакваните над 200 души от община Петрич се изследваха доброволно и безплатно за рядкото заболяване висцерална лайшманиоза. По...