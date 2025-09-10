Денят, в който човекът се докосна до Господ

На 10 септември 2008 г. светът се гмурна в най-дълбоките тайни на Вселената и завинаги се промени

В тунел с дължина 27 километра, разположен под френско-швейцарската граница край Женева, стартира Големият адронен ускорител (Large Hadron Collider - LHC) – най-голямото научно съоръжение, създавано някога от човечеството. Над 10 000 учени от 100 държави се обединяват в мисията да разберат как е възникнал космосът и какво се крие отвъд видимото.

Открития, които промениха физиката

Бозонът на Хигс – „божествената частица“

През 2012 г. Големият адронен колайдер потвърди съществуването на бозона на Хигс – последното липсващо парче от Стандартния модел на елементарните частици. Това откритие обяснява как частиците получават маса и донесе Нобелова награда на теоретиците Франсоа Енглер и Питър Хигс. Наричан понякога „божествената частица“, бозонът не е „искра на сътворението“, но е ключ към разбирането на материята.

Какво представлява Хигс бозонът?

Хигс бозонът е елементарна частица, предсказана теоретично през 1964 г. от Питър Хигс и Франсоа Англер. Тя е свързана с т.нар. поле на Хигс – невидимо енергийно поле, което прониква цялата Вселена. Когато частици преминават през това поле, те взаимодействат с него и придобиват маса. Без това поле и бозона, материята, каквато я познаваме, не би съществувала.

Защо Хигс бозонът толкова важен?

Обяснява произхода на масата – без Хигс бозона, електроните, кварките и други частици биха били безмасови, което означава, че атоми, химия и живот не биха съществували.

Хигс бозонът свързва квантовата физика с космологията – чрез него учените получават по-добро разбиране за еволюцията на Вселената.

Тъмната материя – загадката продължава

Днес учените използват ускорителя, за да търсят частици на тъмната материя, която съставлява около 75% от материята във Вселената, но остава невидима и неуловима. Един от водещите кандидати са WIMP – слабо взаимодействащи масивни частици. Макар и неоткрити, експериментите продължават с надежда за пробив.

Какво се изследва днес?

Мултивселени и допълнителни измерения – физиците търсят доказателства за съществуването на паралелни светове и нови пространствени измерения.

Свръхтежки кварки и екзотични частици – експерименти като ATLAS и CMS анализират сблъсъци с енергии, невиждани досега, за да открият нови форми на материя.

Медицински приложения – технологии, разработени за LHC, вече се използват в онкологията и диагностиката.

Открита ли е „божествената искра“?

Не съвсем. Бозонът на Хигс е фундаментален за разбирането на масата, но не е отговорът на въпроса „Как е започнало всичко?“. Ускорителят не е открил „божествена искра“ в религиозен смисъл, но е разкрил механизми, които стоят в основата на сътворението – и това само по себе си е чудо на науката.

17 години по-късно

Големият адронен ускорител продължава да работи, надграден и усъвършенстван. С всяко ново включване той се приближава до отговорите, които човечеството търси от хилядолетия: Какво е материята? Какво е времето? И какво се крие отвъд границите на познатото?

Любопитни факти

1. Cмeтĸaтa зa тoĸ на Големия адронен колайдер е oĸoлo 22 милиoнa eвpo гoдишнo и расте всяка година.

2. Големият адронен колайдер е признан от Гинес като най-мощният ускорител, изискващ 120 MW електроенергия и 91 тона течен хелий, за да работи.

3. За 9 300-те магнити в Големия адронен колайдер са необходими общо 10 080 тона течен азот, за да ги охлади до -193.2 C и още близо 60 тона течен хелий, което ги охлажда допълнително до -271.3 C. Това прави LHC най-големия хладилник в света.

4. На 13 август 2012 учени от Големия адронен колайдер са постигнали най-високата, създадена от човек температура – над 5 000 милиарда K, температура, невиждана от първите мигове след Големия взрив.

5. Големият адронен колайдер е и най-големият вакуумен уред в света. Сноповете частици, които се движат по пръстена на Големия адронен колайдер, трябва да го правят във вакуум, за да се избегнат сблъсъци с газови молекули.

6. Приблизителната цена на LHC е около 4,4 милиарда щатски долара.

