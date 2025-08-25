Откриха изумителни украшения в Румъния.

Над 40 монети и няколко древни украшения от благородни метали бяха открити на археологическия обект „Хистрия“ в румънския окръг Констанца по време на разкопките този сезон, проведени в сектора „Голямата порта - Голямата кула“ на римската крепост, под координацията на Националния исторически музей на Румъния (MNIR), предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на музея.

Артефактите са открити в къща, за която се предполага, че е изгоряла през римския период. В същия слой са открити и множество други предмети (фрагменти от надписи, керамични съдове, предмети от бронз, желязо, стъкло, камък и др.)

„Обстоятелствата при откриването на съкровището показват, че украшенията и монетите са били съхранявани в дървена кутия и по време на пожара са се слели от горещината. Най-вероятно къщата е принадлежала на знатно семейство от средата на II - средата на III век сл. Хр., а ценностите са били съхранявани на специално място, но не е могло да бъдат спасени, когато пожарът е избухнал. Тази разкошна римска къща с варовикови настилки и цветни стенни мазилки, както и откритите археологически останки, са значими свидетелства за живота на крепостта от периода на Римския принципат“, се казва в съобщението.

Поради своите характеристики древните монети и украшения ще бъдат класифицирани в категорията „Съкровище“ на националното културно наследство.

Предметите са отнесени в лабораторията за реставрация на Националния исторически музей, като стават част от неговите колекции.

Археологическите проучвания на обекта „Хистрия“ започват през 1914 г. и в момента дейностите се извършват под координацията на Института по археология „Василе Първан“ в Букурещ в сътрудничество с Музея за национална история и археология в Констанца, Националния исторически музей на Румъния, Историческия факултет на Букурещкия университет и Университета „Овидиус“ в Констанца.

„Националният исторически музей на Румъния има отделен изследователски сектор в рамките на обекта, където от 2000 г. до днес провежда самостоятелно финансирани археологически разкопки. Целта е да се проучи ранната римска епоха в „Хистрия“, се посочва в съобщението на музея.

Към днешна дата екипът от археолози на Националния исторически музей на Румъния е проучил сгради и археологически комплекси, датиращи от късната елинистическа епоха (I век пр.Хр.) до последния ранноримски пласт (IV - VI век сл.Хр.).

„Сред тях най-забележителни са нови части от две улици, които вече са известни от предишни проучвания, ново улично трасе, три големи сгради, разположени на тези артерии, канали за събиране на битова или питейна вода, фонтан, фурна, различни археологически предмети (съдове, амфори, луксозни и обичайни съдове, предмети от бронз, желязо, стъкло и кост, монети, фрагменти от надписи и архитектурни произведения и др.)“, се казва още в цитираното съобщение.

