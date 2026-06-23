Ново откритие на Хераклея Синтика. Свързано е с Херакъл

Откриха торс на Херакъл по време на разкопките на форума на Хераклея Синтика. Това съобщиха от Archaeologia Bulgarica.

Става дума за вотивна фигурка, а не за голяма статуя, но по-важното е, че доказва съществуването на по-ранен храм от този, който екипът на проф. д-р Людмил Вагалински проучваше досега.

Според него е рано за твърда датировка, но вероятно фигурката е синхронна с откритите зидове от III - II век пр. Хр.

Малко по-късно от Archaeologia Bulgarica, съобщиха и за открита мозайка в храма на Херакъл.

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