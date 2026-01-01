Ново откритие на Хераклея Синтика. Свързано е с Херакъл
Вероятно фигурката е синхронна с откритите зидове от III - II век пр. Хр.
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Вероятно фигурката е синхронна с откритите зидове от III - II век пр. Хр.
Стотици хиляди посетители през годините са изпълнявали ритуал за късмет в галерията „Виторио Емануеле II“
Страната е мозайка от етноси, чието основно занимание е войната
Показаха я в Регионалния музей на Стара Загора
Голямата базилика в Пловдив ще бъде възобновена. Възстановяването на обекта и експонирането на мозайките ще се финансира от фондация "Америка за Бълга...
София. Част от мозайките от най-ранния храм под базиликата "Света София" ще могат да се видят по Коледа на оригиналните им места в подземния археологи...