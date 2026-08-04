САЩ: Този български град е по-древен от Атина и Рим! На 8000 години е

Американското издание „Travel Off Path“ определи Пловдив като най-древния непрекъснато населен град в Европа, изпреварвайки Рим и Атина с над 8000-годишна история. Анализът акцентира върху уникалната комбинация от антични забележителности, като Античния театър и Небет тепе, съчетани с модерната атмосфера на арт квартал „Капана“. Пловдив е посочен като сигурна и достъпна дестинация за чуждестранните туристи.

3000 години по-стар от Атина

Пловдив е с повече от 3000 години по-стар от Атина, която мнозина погрешно смятат за най-стария град в Европа, допълва изданието.

„Пловдив е един от най-значимите културни центрове на Стария континент, макар и все още да не е излязъл от рамките на тясно специализирания туристически интерес към Балканите“, пише американското издание.

Евтина дестинация е днес

Според авторите на текста най-древният град в Европа е и един от най-евтините и най-безопасните. Те определят Пловдив като „европейското бижу, което твърде дълго (американците) са пренебрегвали“.

Според Тravel Off Path като цяло България е нестандартна дестинация за американските туристи, а Пловдив остава встрани от основните туристически маршрути — столицата и морето.

Античността лъха от него

Най-известната антична забележителност на Пловдив е Античният театър. Изданието го посочва като един от най-добре запазените римски театри в света, датиращ от края на I век. Голяма част от елипсовидната му форма е съхранена, а главната сцена е майсторски възстановена.