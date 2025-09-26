Нова важна находка на Хераклея Синтика! Сензационно разкритие за Херакъл

Археолозите намериха и лявата ръка на Херакъл в Хераклея Синтика.

Херакъл е държал трите ябълки от градината на Хесперидите (резултат от 11-ия му подвиг) в лявата си ръка.

Това стана ясно по време на разкопките на форума на античния град край с. Рупите под ръководството на проф. д-р Людмил Вагалински, съобщиха от Archaeologia Bulgarica.

Археолозите показаха не само момента на откритието, а и римска статуя с подобна иконография, за да можем да си представим как е изглеждала хераклейската в цялост.

Археолозите не са загубили надежда да намерят и другите липсващи части от скулпурата.

