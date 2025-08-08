Новият клип за България! 15 години Чудеса

Нов клип за България докосва душата на всеки, който го е видял

Видеото не просто разказва история. То припомня кои сме ние и защо сме тук. Кадрите, вплели древните ни светилища, живото наследство на традициите и непреходната сила на природата, не са просто картина – те са усещане. И ни изпълват с гордост и самочувствие.

Нашият специален подарък

Клипът е нашият специален подарък за всички, които носят в сърцата си Чудесата на България. Тази година едноименната кампания има своеобразен юбилей - навършва 15 години. А "Стандарт" - медията, която запали искрата на Чудесата, навършва на 10 август 33 години.

По този повод днес, 8 август, "Стандарт" излезе с уникален колекционерски брой - 40 страници, посветени на Чудесата на България. Подобно нещо не е правено в българския печат.

Къде да го откриете?

В големите търговски вериги

На бензиностанциите

В кварталните магазинчета

На всички сергии за вестници

Какво ще намерите вътре?

Най-ярките постижения на кампанията „Чудесата на България“

Легенди, тайни и загадки за най-мистичните чудеса

Разкази за спасени паметници, обичани традиции и нови открития

Туристически маршрути, които вплитат минало и настояще

Ексклузивни интервюта с историци, реставратори, общественици и меценати

Защо този брой е специален?

Съдържа 40 цветни страници, изпълнени с вдъхновение

Има колекционерска корица, която ще се превърне в ценност за поколенията

Включва ретроспекция, която показва как една журналистическа инициатива събуди българското самочувствие

От днес започваме да ви представяме всяко едно от Чудесата в колекционерското издание, както и хората, които дадоха специални интервюта за културното ни наследство.

Овациите на дипломатите

Новият клип за Чудесата на България бе представен първо на английски - пред дипломатическия корпус в България. Той обра овациите на посланици, министри, депутати, кметове, представители на научните среди, университетите, бизнеса, неправителствените организации и медиите по време на уникалното събитие "Дипломация на Чудесата - най-древните Чудеса на България и Турция", което се състоя на 16 юни 2025 г. в елитния столичен х-л "Рамада".

Кой го направи?

Клипът е на Общество „Културно наследство“ – българския представител на най-голямата и най-влиятелна организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра, и е изработен от лидера в аудио-визуалното съдържание SmileMedia.

Домакини на срещата "Дипломация на Чудесата" бяха посолството на Република Турция в лицето на Н.Пр. Мехмет Саит Уянък, посланик на Турция у нас и Общество "Културно наследство" с председател г-жа Славка Бозукова.

Специално участие в събитието имаха вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов и министърът на културата Мариан Бачев.

Николина Чакърдъкова докосна сърцата

Изпълненията на Николина Чакърдъкова и танцовия ансамбъл от Едирне бяха гвоздеят на програмата. А две майсторки на древното изкуство Ебру – рисуване върху вода, буквално омагьосаха гостите с виртуозните си произведения. Пред работилницата им се изви огромна ВИП-опашка.

Награди за най-големите археолози

Награди за най-големите археолози на двете държави в областта на праисторията връчиха вицепремиерът Гроздан Караджов и министърът на културата Мариан Бачев. Караджов отличи светилото на световната археология проф. Неджми Карул, ръководител на департамента по праистория в Истанбулския университет, който специално дойде в България за „Дипломация на Чудесата“.

Бачев връчи наградите на акад. Васил Николов, откривателя на Провадия Солницата, първия град в Европа и на доц. Христо Попов, директор на НАИМ-БАН, който от години проучва първия златен рудник у нас – Ада тепе край Крумовград.





