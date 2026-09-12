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Когато историята проговаря, а духът се събужда
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Когато историята проговаря, а духът се събужда
Иновацията е в резултат на пандемията от коронавирус
Министърът на външните работи на Италия Паоло Джентилони и генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова подписаха споразумение за опазване на древни пр...
Община Минерални бани в Хасковска област иска от държавата управлението на пет културно-исторически обекта. Решението за това гласуваха на заседание о...
Кърджали и Ардино ще назначат общо 4 души по програмата за заетост "Клио". Двете общини са с одобрени проекти по програмата и ще назначат хора за рабо...