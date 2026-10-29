Забележително откритие край Бургас! Извадиха сребърни монети на български цар

Монументална средновековна сграда и множество ценни монети откриха археолози при разкопките на крепостта Русокастро край Бургас. Сред находките са сребърни монети на българския цар Иван Александър, венециански сребърни грошове и голямо количество медни монети. Откритието е направено в самия край на тазгодишния археологически сезон и хвърля нова светлина върху устройството на средновековния град. За резултатите от проучванията съобщи Българската национална телевизия.

Монументална сграда с необичайна конструкция

Разкритата постройка се намира непосредствено до вътрешната южна крепостна стена на Русокастро. Археолозите са установили, че ширината й е 7,60 метра, но дължината все още не е изяснена. Особено впечатляващи са масивните зидове с дебелина 1,10 метра, изградени от камъни, споени с хоросан.

Една от най-интересните особености на сградата е вътрешната мазилка. Тя е изпълнена с дебел слой розов водонепропусклив хоросан, което насочва учените към предположението, че помещението е служело за съхраняване на вода или хранителни запаси.

Според археолозите откритите останки вероятно принадлежат на първия етаж на двуетажна постройка. Предполага се, че долното ниво е използвано като водохранилище или склад, а горният етаж е бил предназначен за живеене. Сградата е разположена в централния квартал на средновековния град.

Сребърни монети на цар Иван Александър

Освен впечатляващата архитектурна находка археолозите са открили и редица ценни предмети, свързани с живота и търговията в средновековна България.

Сред тях се открояват сребърни монети, сечени по времето на цар Иван Александър, управлявал България през XIV век. Намерени са и венециански сребърни грошове, известни като матапани, както и множество медни монети.

Всички находки вече се почистват и обработват в реставрационното ателие на Регионалния исторически музей в Бургас. Археологическите проучвания се организират и осъществяват от музея с финансиране от Министерския съвет и Община Камено.

Средновековният град Русокастро е включен в списъка на приоритетните археологически обекти, които държавата подпомага за опазване на културното наследство и развитие на културния туризъм в България.