Мистерия на 4000 години взриви науката. Древен код остава неразгадан

Една от най-големите загадки в историята на човечеството продължава да обърква учените вече 118 години. Малък глинен диск, създаден преди близо 4000 години, носи мистериозно послание, което никой не е успял убедително да разчете. Върху него са отпечатани стотици загадъчни символи, подредени в съвършено необичайна спирала, а теориите за предназначението му варират от свещена молитва до таен календар на древна цивилизация. За неразгаданата тайна на Фестоския диск разказва френското научнопопулярно издание „Футура Сианс“, което проследява най-интересните опити за разчитането му.

Откритие, което обърква археолозите повече от век

Историята започва на 3 юли 1908 г. на гръцкия остров Крит. По време на разкопки в останките на древния минойски дворец във Фестос италианският археолог Луиджи Перние открива необикновен предмет, който не прилича на нищо познато дотогава.

Става дума за глинен диск с диаметър около 16 сантиметра, покрит от двете страни с множество миниатюрни изображения. На пръв поглед той напомня декоративен предмет, но внимателното изследване показва нещо много по-интересно. Символите са подредени в спираловидни редове, разделени на отделни групи, които вероятно представляват думи.

Археолозите датират предмета приблизително между 1700 и 1650 г. преди Христа. Това означава, че той е създаден преди около 3700 години, когато на Крит процъфтява минойската цивилизация, оставила след себе си внушителни дворци, стенописи и сложни писмени системи.

241 загадъчни знака и нито един сигурен превод

По официалните данни на Археологическия музей в Ираклион върху двете страни на диска са отпечатани общо 241 знака, принадлежащи към 45 различни вида символи. Те са разпределени в 61 групи, отделени една от друга със специални линии.

Сред изображенията могат да се различат човешки фигури, птици, растения, кораби и предмети от всекидневието. Но какво означават те? Възможно ли е всеки символ да обозначава звук или сричка, а комбинациите да образуват думи на отдавна забравен език?

Именно това е една от основните хипотези. Броят на различните знаци подсказва, че може да става дума за сричково писмо, при което отделните символи обозначават срички, вместо букви.

Най-голямото затруднение е, че досега не е открит друг достатъчно дълъг текст със същата система от знаци. Така учените не разполагат с възможност да сравняват надписите и да проверяват предложените преводи.

Изобретили ли са древните печатането хилядолетия преди Гутенберг

Една от най-сензационните особености на Фестоския диск е начинът, по който са направени надписите. Символите не са изрязани поотделно с остър инструмент, както бихме очаквали от предмет на такава възраст.

Вместо това древните майстори са използвали специални печати, които притискали към меката глина. След оформянето на надписите дискът бил изпечен, за да се втвърди и съхрани изображенията.

Техниката предполага, че създателите му са разполагали с предварително изработени печати за различните символи и са можели да ги използват многократно. Именно затова някои изследователи виждат в диска от Фестос изключително ранен предшественик на печатането.

Тази технология е използвана хилядолетия преди Йоханес Гутенберг да разработи своята печатарска система през XV век. Тя обаче не доказва, че минойците са разполагали с печатна преса или са произвеждали книги по съвременния начин.

Молитва към богиня или таен календар

През годините учените предлагат множество версии за предназначението на загадъчния предмет. Една от най-популярните е, че дискът съдържа религиозен текст - свещен химн, заклинание или молитва към древно божество.

Основание за тази хипотеза е повторението на определени групи символи, което напомня припев в ритуална песен. Именно тази особеност е посочена и от Археологическия музей в Ираклион като важна следа към възможния смисъл на надписа.

Други изследователи предполагат, че дискът може да представлява календар, използван за отбелязване на значими религиозни или астрономически събития. Съществува дори теория, според която предметът е служил като част от древна игра.

Особено голям интерес предизвиква обявеното през 2014 г. тълкуване, според което надписът представлява молитва към минойската богиня майка. Авторите на тази хипотеза смятат, че са установили закономерности в повтарящите се символи, но тяхното разчитане не получава общо научно признание.

Ами ако цялата загадка е една невероятна мистификация

Около диска възниква и още една сензационна теория. През 2008 г. американският историк и специалист по древно изкуство Джером Айзенберг допуска, че предметът може да е изработен в началото на XX век, вместо в бронзовата епоха.

Според подозренията му самият археолог Луиджи Перние би могъл да стои зад подобна мистификация. Хипотезата предизвиква сериозни спорове, но не се превръща в общоприето обяснение.

Междувременно археолозите откриват други минойски предмети и печати с изображения, наподобяващи част от символите върху диска. Тези сходства са важен аргумент в подкрепа на древния му произход, макар че не помагат за окончателното разчитане на надписите.

Оригиналният диск от Фестос се съхранява в Археологическия музей в Ираклион на остров Крит. Той е изложен като един от най-забележителните паметници на минойската цивилизация, а значението на неговите знаци и предназначението на предмета все още не са окончателно установени.