Ценна находка в Мелник! Уникални средновековни стенописи

В Мелник археолози се натъкнаха на запазена цяла църковна сцена от XIII-XIV век. Находката е направена при проучванията на църквата "Света Богородица Животворен източник" в историческия квартал на града "Армения".

"Става дума за проучването на храм, който има два строителни периода. Първият е от XIII-XIV век. Тогава е имало сравнително голяма за периода църква - с дължина около 17 метра и ширина 5,50 метра. Той е съществувал повече от пет века - приблизително до средата на XIX век. Тогава хората, които живеели в района, решили да построят по-голяма църква", разказа гл. ас. д-р Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН в неделното издание на "България сутрин".

Така на мястото на старата била издигната значително по-голяма църква с дължина 33 метра.

"За да я построят на същото място, те съборили старата църква. При разрушаването и премахването на основите и стените до необходимото ниво част от стенописите паднали на земята. Част от тях били събрани на няколко места в стария храм, а други били пренесени в олтара на новата църква", допълни гостът на Bulgaria ON AIR.

Археолозите откриват няколко по-големи фрагмента. По тях се виждат части от човешки изображения и архитектурни детайли. Впечатлява ги най-големият - "Рождество Богородично", уточни гл. ас. д-р Златков.

"В края на XIX и началото на XX век изследователят Пол Пердризе посещава Мелник и описва останките от неговото минало. Той споменава храмове с много добре запазена живопис, която определя като една от най-добрите за времето си. За съжаление, заради превратностите на съдбата и изоставянето на голяма част от града след Първата световна война сме изгубили почти всички стенописи, които са се намирали в Мелник", посочи още гостът.

"Ще са ни необходими още един или два сезона, за да проучим изцяло църквата и най-близката територия около нея. След това ще пристъпим към цялостното публикуване на резултатите от проучванията. Много важен е и процесът на социализация на обекта, който трябва да бъде предшестван от реставрация и консервация", поясни той.