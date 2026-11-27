Необходими са поне още един, а по-вероятно два археологически сезона, за да бъде завършено проучването на средновековната църква „Св. Богородица Животворен източник“ в историческия квартал „Армения“ в Мелник и да бъдат извадени всички открити стенописи. Паралелно с това се търси финансиране за тяхната реставрация и за консервацията на зидовете на храма. Това каза ас. д-р Методи Златков от Националния археологически институт с музей при БАН, който ръководи археологическите проучвания, цитиран от БТА.

Сред най-значимите резултати от работата на археолозите през тази година е разкриването за първи път на цяла сцена от средновековната живопис на църквата – „Рождество Богородично“. На открития фрагмент ясно се вижда Мария с ореол, представена като бебе. Това е най-големият и най-добре запазен участък от средновековните стенописи, откриван досега в храма. „До момента имахме малки фрагменти – лица и части от сцени. За първи път имаме цяла сцена“, посочи д-р Златков.

През тази година екипът е разкрил и нова част от църквата. Стенописите са паднали от стените и са останали под пластовете пръст, което прави рядкост откриването на големи и добре запазени фрагменти. Археологическите проучвания на обекта започват през 2022 г. и продължават през следващите години, като на отделни етапи са прекъсвани поради липса на финансиране. След приключването на археологическата работа предстои откритите части от църквата да бъдат реставрирани. За тази цел е подготвен проект, с който е потърсено финансиране от Фонд „Култура“. Очаква се през декември да има яснота за резултатите от кандидатстването.

Паралелно с това има изготвен проект за консервация на зидовете, съгласуван с Министерството на културата. Археолозите очакват възможност да кандидатстват по програмите на министерството за финансиране на реставрационни и консервационни дейности. Зидовете на храма достигат до шест метра височина и изискват специални грижи при съхраняването им.

Църквата „Св. Богородица Животворен източник“ датира от XIII – началото на XIV век и предхожда съществуващата възрожденска църква, изградена на същото място през XIX век. Храмът е съществувал близо пет столетия и е сред малкото църковни обекти в Мелник, за които има писмени сведения от Средновековието. Документи от XV век свидетелстват, че църквата е станала метох на Мелнишкия манастир.

Качеството на откритата средновековна живопис показва високото художествено ниво на майсторите, работили по нея. По предварителни данни те вероятно са дошли от района на Серес и Солун, посочи археологът. По думите му в края на XIX и началото на XX век пътешественици и изследователи описват Мелник като град с множество църкви, част от които са притежавали богата стенописна украса. Голяма част от тези сгради впоследствие са се разрушили, а живописта е била изгубена.

Досега в музейни експозиции са представяни предимно малки фрагменти от мелнишки стенописи, докато при настоящите проучвания са открити десетки фрагменти. Ако бъде осигурено необходимото финансиране за реставрацията им, те ще дадат възможност за по-пълно представяне на средновековната църковна живопис в града.