Крепостта, край която български владетел разгромява армията на византийския император и променя хода на войната между двете държави, отново проговори. След години на прекъсване археолозите се завърнаха в Маркели край Карнобат и разкриха нови свидетелства за могъществото на древния град. От земята излязоха 46 монети, седем византийски печата, оръжия, накити и старобългарски апликации. А под пластовете история се показа внушителна отбранителна кула, пазеща следи от разрушителен пожар и няколко строителни периода.

Новият археологически сезон е особено важен. През 2026 г. се навършват 40 години от началото на системните научни проучвания на Маркели, а тазгодишната експедиция възстановява активните изследвания след продължително прекъсване. За учените това е възможност да надникнат още по-дълбоко в миналото на един от най-значимите военни и политически центрове на Първото българско царство.

Крепостта, която пази пътя към Плиска

На около 7,5 километра западно от Карнобат, в стратегическа местност край важните старопланински проходи, се издига Маркели. Мястото не е избрано случайно. Оттук се контролира един от най-важните пътища, свързващи Константинопол с Адрианопол и българската столица Плиска. Крепостта има поглед към проходите на Източна Стара планина и представлява ключова точка за движението на войски и търговци.

Маркели възниква като укрепен център през късната античност. През VII век вече е значим град в отбранителната система на Византийската империя. След създаването на българската държава южно от Дунав стратегическото му значение нараства още повече. За Константинопол това е преден пост срещу България, а за българските владетели - крепост, която отваря пътя към Тракия и имперската столица.

Затова Маркели многократно се появява в хрониките на средновековните летописци. Около крепостта се разиграват битки, водят се преговори и се решава съдбата на владетели и армии.

Един от най-драматичните моменти настъпва през 756 г., когато византийският император Константин V Копроним нанася тежко поражение на българския владетел хан Винех край крепостта. Няколко десетилетия по-късно обаче българите обръщат хода на историята и Маркели става арена на бляскава победа за България.

20 юли 792 г. - денят, в който Кардам побеждава императора

В края на VIII век България постепенно излиза от продължителна вътрешна политическа криза. След поредица от владетелски смени и борби за власт хан Кардам успява да укрепи държавата и да възстанови военната ѝ сила.

Византия обаче не е готова да приеме засилването на българския съсед. Император Константин VI предприема походи срещу България, решен да възстанови имперското влияние в пограничните области.

През 792 г. той повежда голяма войска към Маркели. Целта е да бъде осигурен пътят през Източна Стара планина и да се нанесе удар срещу българската държава. Императорът достига крепостта и укрепва лагера си, очаквайки решително сражение.

Кардам обаче не бърза да атакува. Българският владетел разполага войските си на близките възвишения и изчаква удобния момент. Той познава терена и знае, че в подобна местност численото превъзходство на противника невинаги е решаващо.

На 20 юли 792 г. двете армии се срещат в решителна битка. Българите нанасят тежко поражение на византийците. В сражението загиват военачалници и множество войници, а императорската армия се превръща в разбита войска.

Според разказа на византийския хронист Теофан Изповедник в български ръце попадат императорската палатка, обозът, парите и конете. Това е унизителен удар за Константин VI. Самият император успява да се спаси и се завръща в столицата след поражението.

Победата на Кардам има значение далеч отвъд бойното поле. България показва, че вече не е държава, която може да бъде притисната с поредния византийски поход. Империята трябва да се съобразява с военната сила на северния си съсед.

Няколко години по-късно Кардам отново демонстрира решителност. През 796 г. той настоява за изплащане на дължимия данък и заплашва да стигне до самия Константинопол, ако искането му не бъде изпълнено. Така българският владетел затвърждава позицията на страната като равностоен политически и военен противник на Византия.

40 години археология и завръщане след дълга пауза

Историята на Маркели продължава да се разкрива и днес. Първите системни археологически проучвания започват през 1986 г. През следващите десетилетия учените разкриват части от крепостните стени, сгради, християнски храмове, некрополи и множество предмети от различни исторически периоди.

След 2013 г. обаче мащабните разкопки са прекратени. На терена се извършват предимно археологически наблюдения и ограничени сондажи, свързани с консервацията и експонирането на обекта.

През 2026 г. изследванията са възстановени благодарение на проект на Историческия музей "Атанас Игнатиев Караиванов" в Карнобат, финансиран от Министерството на културата. Това е първият проект за археологическо проучване на крепостта, получил държавно финансиране.

Екипът е ръководен от доц. д-р Димчо Момчилов, а негов заместник е д-р Росица Христова, директор на музея в Карнобат. Работата на терен е проведена през юли и август, като археолозите съсредоточават усилията си върху югоизточния ъгъл на укрепителната система и част от южната крепостна стена.

Проучени са около 30-40 метра от този сектор. Резултатите се оказват повече от обещаващи.

Кула с форма на кръст пази следи от древен пожар

Едно от най-значимите открития е югоизточната ъглова кула. Археолозите успяват да проучат изцяло вътрешността ѝ и да достигнат до скалната основа.

Под земните пластове се разкриват няколко подови нива, останки от различни строителни периоди и следи от мащабен пожар. Архитектурата на съоръжението също впечатлява. Вътрешността му е оформена като вписан кръст, а в североизточния ъгъл е запазена част от тухленото засводяване.

Според научния ръководител доц. Димчо Момчилов това е една от най-добре запазените структури, проучвани досега в крепостта.

Пожарът оставя важни следи за историята на съоръжението. Той показва, че кулата е преживяла тежко разрушение, но за да се установят точната дата и обстоятелствата, са необходими допълнителни археологически и научни изследвания.

Открита е и част от южната крепостна стена, както и останки от потерна - малък таен проход в отбранителната система, предназначен за незабелязано излизане на защитниците или за връзка с външния терен.

Тази находка е особено интересна, защото допълва представата за начина, по който е била организирана отбраната на Маркели.

Стени, дебели над четири метра

Мащабите на укрепителната система говорят сами за себе си. Южната крепостна стена достига внушителните 4,10 метра дебелина, а източната е широка 3,40 метра.

При строителството е използвана техниката opus mixtum - редуване на каменни и тухлени пояси, характерна за късноантичната и ранновизантийската военна архитектура. Масивният градеж и прецизната обработка на каменните блокове свидетелстват за сериозни финансови средства и висок строителен опит.

В източния край на югоизточната кула археолозите започват да разкриват и допълнително изградено източно укрепление. От вътрешната страна на южната стена са установени значителни разрушения.

Всичко това показва, че крепостта е претърпявала промени и преустройства през различни исторически епохи. Маркели не е била просто неподвижна каменна стена, а жив военен и административен център, приспособяван към новите предизвикателства.

46 монети, седем печата и старобългарски накити

Сред най-ценните резултати от археологическия сезон са 46 монети. Част от тях са ранновизантийски от VI век, предимно от времето на император Юстиниан I Велики. Други са анонимни византийски монети от X-XI век.

Така находките очертават различни периоди от живота на крепостта - от времето, когато тя е важен византийски отбранителен център, до столетията, в които районът е част от българската средновековна държава.

Особен интерес представляват седем византийски печата. Подобни предмети са своеобразни свидетели на административния и обществения живот. Те са използвани за удостоверяване на документи и кореспонденция и могат да дадат ценна информация за хората, институциите и връзките, които са съществували в крепостта.

Сред откритите предмети има и пет железни върха на стрели, тока, гривна и пръстен. Две от намерените апликации са добре запазени старобългарски образци, датирани от IX-X век. Те са особено ценни, защото свидетелстват за материалната култура и присъствието на българско население в укрепения център.

Археолозите откриват още ранновизантийска битова керамика, керамика от XI-XII век, фрагменти от свещници, старобългарски съдове с врязана украса и сграфито керамика.

Любопитно е и друго откритие. За първи път в рамките на каменно-тухленото укрепление са намерени фрагменти от римска керамика. Досега подобни материали са били откривани основно в района на землените лагери и около римския мост.

Това е малък, но важен детайл, който може да помогне на учените да изяснят още по-добре ранните етапи от развитието на Маркели.

Градът, който преживява империи

Маркели е много повече от крепостта на една знаменита българска победа. В продължение на векове тя е място, където се срещат военната мощ, държавната политика, търговията и християнската духовност.

Откритите през предишните археологически сезони култови, жилищни и стопански сгради показват, че зад крепостните стени е кипял пълноценен градски живот. В комплекса е проучен и раннохристиянски мартириум, датиран от края на IV и началото на V век, върху който през VI век е изградена внушителна базилика.

След като преминава под българска власт, Маркели се превръща в един от важните центрове на Първото българско царство. Тук се пресичат военни пътища и политически интереси, а крепостта остава свидетел на сложните отношения между България и Византия.

През 811 г. тя отново влиза в голямата история. Именно Маркели е сред изходните пунктове на похода на император Никифор I Геник към Плиска. Кампанията завършва катастрофално за византийците - армията е разгромена, а самият император загива след победата на хан Крум.

Днес археолозите отново отварят страниците на този забележителен град. Проучените структури са укрепени и защитени, а скалното подово ниво на кулата е покрито и засипано, за да бъде съхранено.

Работата в Маркели трябва да продължи. Само малка част от огромния археологически комплекс е изследвана, а всяка нова експедиция може да добави още детайли към историята му.

Четиридесет години след началото на системните проучвания крепостта край Карнобат отново напомня защо е толкова важна за българската история. Тук камъните пазят спомена за императори и владетели, за битки и пожари, за възхода на една държава, която успява да накара най-могъщата империя на своето време да се съобразява с нея.

Маркели още не е разказала всичките си тайни. Но едно вече е ясно - под земята на тази крепост се крие не просто минало, а част от историята на Велика България.