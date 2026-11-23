ДНК анализи ще разкрият повече за живота и произхода на мъж и жена със смесен африкански произход, погребани преди около 1700 години в античния град Хераклея Синтика. Генетичните изследвания могат да установят дали двамата са били роднини и да дадат нови сведения за етническото разнообразие на населението в древния град. Това съобщи пред БТА проф. д-р Людмил Вагалински, ръководител на археологическите проучвания на обекта.

Антропологичните изследвания на костните останки вече са приключили и са установили, че става дума за мъж и жена със смесен африкански произход. Предстои да бъдат организирани генетичните анализи, за които археолозите водят разговори с Института „Макс Планк“ в Германия. Процедурата обаче изисква осигуряване на финансиране и уточняване на условията за работа. Очакванията са изследванията да започнат през следващата година.

„Големият въпрос е защо имаме мулати в Хераклея, погребани в началото на IV век след Христа“, коментира проф. Вагалински. Според него откритието е поредно доказателство за космополитния характер на античния град и разнообразния произход на неговите жители.

Мъжът и жената са положени в два отделни, но съседни гроба, покрити с общ могилен насип. Погребалните съоръжения са добре изградени, а откритите предмети показват, че починалите вероятно са се радвали на сравнително добро материално положение.

Сред находките при мъжа са сребърна гривна и бронзова фибула, която според археолога е била знак за заемана държавна служба. Това дава основание да се предположи, че той е изпълнявал административни функции на местно ниво. При изследването на жената пък са установени следи от травми, вероятно получени още в детството.

Все още не е ясно каква е била връзката между двамата. Близостта на гробовете и общият могилен насип подсказват, че може да са принадлежали към едно семейство. Отговорът може да дойде именно от предстоящите ДНК анализи.

Интересен детайл е, че около десет години след погребението на мъжа в същия участък е положена и друга жена, която не показва белези на смесен произход. В гроба ѝ са открити керамични лампи и съдове. Проф. Вагалински допуска, че тя може да е била негова съпруга, но и тази хипотеза предстои да бъде проверена.

Костните останки на двамата са открити още през 2005 г. при археологически проучвания в Западния некропол на Хераклея Синтика. Според проф. Вагалински находките позволяват на учените да научат повече не само за материалната култура и архитектурата на града, но и за хората, които са го населявали.

Доказателство за широките контакти на античния център са и откритите графити и надписи, свързани с преселници от Картаген. Те са се установили в града и са развивали търговска дейност, което показва значението на Хераклея Синтика в регионалния икономически живот.

Като възможно обяснение за появата на хора със смесен африкански произход проф. Вагалински посочва събитията след тежките разрушения в края на III век. Последвалото възстановяване на града вероятно е наложило привличането на нови жители, на които може да са били предоставени и определени привилегии. Археологът обаче подчертава, че това засега остава хипотеза, която предстои да бъде проучена.