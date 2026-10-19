Полина Карастоянова: Архитектурата е музей под открито небе

Архитектурата е много повече от наука и изкуство - тя е завладяващ разказвач на истории и музей под открито небе. Това заяви Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм и основател на Сдружение „Общество Културно наследство“, по време на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“. Събитието под мотото „България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“ е организирано съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството на Република Азербайджан в България. Карастоянова подчерта, че връзката между архитектурата и туризма е естествена, а инициативата „Чудесата на България“ вече е надраснала националните граници и се е превърнала в успешен инструмент на културната дипломация.

„Архитектурата е много повече от наука и изкуство. За нас, представителите на туристическия сектор, тя е завладяващ разказвач на истории и музей под открито небе“, заяви Карастоянова.

Тя поздрави организаторите за избора на темата на международния форум, като изрази увереност, че тя има огромен потенциал за развитие и през следващите години.

Специално признание Карастоянова отправи към Славка Бозукова и нейния екип за последователната работа по националната кампания „Чудесата на България“ и международната инициатива „Дипломация на чудесата“.

„Позволете ми преди всичко да изразя уважението си към Славка Бозукова, която притежава таланта, дар от Бога, да гради и да създава в трудни времена и години, както и да изгражда връзки дори когато отношенията са сложни“, подчерта Карастоянова.

Тя изказа признателност към целия екип на „Стандарт“ не само за организирането на тазгодишното събитие, но и за успешните четири години на „Дипломация на чудесата“ и впечатляващите 16 години на кампанията „Чудесата на България“.

„Това е много повече от инициатива, посветена на културата и туризма. Тя е истински национален символ, който даде на всички нас още една много силна причина да се гордеем с българското културно наследство“, заяви Карастоянова.

По думите й значението на кампанията далеч надхвърля популяризирането на историческите забележителности и туристическите дестинации.

„Тя се превърна и в истински шедьовър на съвременните дипломатически отношения“, подчерта изпълнителният директор на Националния борд по туризъм.

Карастоянова изрази увереност, че съчетаването на архитектурата, културното наследство и туризма ще продължи да създава нови възможности за международно сътрудничество, като поздрави Славка Бозукова и заместник-министъра на туризма проф. Мариела Модева за избора на актуалната тема на форума.