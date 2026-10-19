От ски в Кавказ до вино от нар. Азербайджан разкри туристическите си козове

Азербайджан е готов да сподели опита си в международната туристическа реклама и да организира работна среща с български експерти. Това стана ясно от изказването на Теймур Сюлейманзаде, заместник изпълнителен директор на Азербайджанския туристически борд, по време на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“. Събитието под мотото „България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“ е организирано съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството на Република Азербайджан в България. Сюлейманзаде представи туристическите възможности на страната си и открои потенциала за разширяване на сътрудничеството с България.

Азербайджан показа своя модел за туристическа реклама

В отговор на въпрос от заместник-министъра на туризма проф. Мариела Модева Сюлейманзаде обясни как са разпределени отговорностите между държавата и туристическия борд.

„Държавната агенция по туризъм отговаря за политиката, стратегията и законодателните механизми. Азербайджанският туристически борд се занимава с популяризирането на страната и туристическия продукт“, посочи той.

Бордът организира онлайн и офлайн кампании и работи с рекламни и пиар агенции. Сюлейманзаде съобщи, че Азербайджан наскоро е приел нова четиригодишна държавна програма за туризма.

Модева определи този модел като полезен пример за България, а Сюлейманзаде предложи конкретна следваща стъпка.

„Можем да организираме среща на работно ниво между нашите екипи“, заяви той.

Българското Черноморие впечатли Сюлейманзаде

Представителят на Азербайджанския туристически борд разказа, че наскоро е посетил Варна и Златни пясъци. Той открои и богатото историческо наследство на България като привлекателна възможност за азербайджанските туристи.

Според него съществува потенциал за разработване на съвместни туристически маршрути, макар че липсата на директни полети затруднява свързаността. Сюлейманзаде призна, че са необходими допълнителни проучвания за конкретните предпочитания на азербайджанските туристи.

Ски, кайтсърфинг и необичайни вина

Сюлейманзаде представи Азербайджан като целогодишна дестинация, която развива активно зимния туризъм чрез курортите Шахдаг и Туфандаг.

Сред останалите възможности той открои планинските преходи, наблюдението на птици, кайтсърфинга в Каспийско море, конната езда и голфа.

Особено любопитен акцент беше местната гастрономия, включително традиционното вино от нар.

Сюлейманзаде припомни и богатото наследство на Пътя на коприната, преминаващ през исторически градове като Баку, Шеки и Шамахъ. Сред туристическите забележителности той открои двореца на шекските ханове, включен в световното наследство на ЮНЕСКО.