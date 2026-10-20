Всичко по темата Дипломация на Чудесата

Зорница Грекова: Наследството не разделя, а сближава
Заместник-министърът на културата открои възможностите за нови туристически маршрути и образователни...
Следете всички новини, анализи и коментари по темата Дипломация на Чудесата. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Заместник-министърът на културата открои възможностите за нови туристически маршрути и образователни...
„Дипломация на чудесата“ събра дипломати, министри, учени и архитекти около съвместни маршрути, инве...
Заместник-директорът на Азербайджанския туристически борд представи новите атракции и възможностите...
Преподавателят от УНСС изрази готовност да съдейства за представянето на туристическите дестинации н...
Архитектура, която излъчва музика
Туризмът и архитектурата са неразривно свързани, а културното наследство разказва историята на народ...
Директорът на Центъра за азербайджански език и култура в Софийския университет призова за съчетаване...
Заместник-министърът на туризма призова страната ни да покаже на света богатството на своите културн...
Културни и архитектурни турове, обмен на професионален опит и нови бизнес контакти могат да сближат...
Проф. Емануел Мутафов очерта възможности за свързване на обектите на ЮНЕСКО и развитие на научен, ар...
Междупарламентарните отношения между България и Азербайджан са активни
Черноморските пристанища и железопътните връзки дават на страната ни стратегически шанс за участие в...
Партньорства между градовете, устойчив културен туризъм и иновации са ключовите моменти, каза зам.-м...
Заместник-министърът подчерта, че разнообразието е запазената марка на страната ни, и призова за нов...
Парк „Шуша“, общи културни маршрути и нови туристически възможности бяха сред акцентите на форума „Д...
Четвъртият международен форум „Дипломация на чудесата“ откри нови хоризонти за сътрудничество в архи...
20 фотопана разказват за архитектурните съкровища на двете страни