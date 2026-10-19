Арх. Николай Баровски: Готови сме за сътрудничество с Азербайджан отвъд туризма

Българските архитекти са отворени за обмен на идеи, знания и опит с колегите си от Азербайджан, а възможностите за сътрудничество надхвърлят туризма. Това заяви арх. Николай Баровски, заместник-председател на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България, по време на форума $Дипломация на чудесата“, организиран съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството на Република Азербайджан в България. Събитието се провежда под мотото „България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“.

Той посочи, че контактите на професионалната общност в Камарата с Азербайджан засега не са широко развити. Съществува обаче готовност за споделяне на гледни точки и професионален опит, както и за съвместна работа с азербайджанските архитекти.

Баровски оцени форума като интересна възможност с широки перспективи за бъдещо сътрудничество и общуване в областта на архитектурата. Сред тях открои културните и архитектурните турове, които могат да създадат основа за по-активни контакти.

Според него инициативата би могла да придобие по-голям мащаб с появата на конкретни възможности за бизнес — както за български предприемачи в Азербайджан, така и за азербайджански предприемачи в България.

При подобно развитие ще бъде необходимо и по-тясно взаимодействие между архитектите от двете страни. Обменът на професионални практики и съвместната работа могат да улеснят дейността в различната бизнес и културна среда. В този процес има място за споделяне както на архитектурни знания, така и на практически опит, полезен за бъдещото развитие.

Баровски засегна и темата за динамичните промени, свързани с изкуствения интелект. Той изрази готовност за създаване на нови контакти и обмен на виждания за бъдещето, включително със съдействието на организаторите и посолството.

Заместник-председателят на КАБ благодари за поканата за участие. Той уточни, че подобно на някои от останалите участници не е подготвил предварително писмено изказване, но вижда във форума значителни възможности за бъдещо професионално сътрудничество.