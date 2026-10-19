Доц. Светослав Калейчев: Туризмът е най-добрият път към приятелство между народите

Туризмът може да сближи България и Азербайджан чрез опознаването на културата и архитектурното наследство на двата народа. Това заяви доц. д-р Светослав Калейчев от катедра „Икономика на туризма“ в УНСС по време на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“, организиран съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството на Република Азербайджан в България. Събитието се провежда под мотото „България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“.

Според него именно туризмът е най-добрият път към приятелство между две държави. Пътуванията дават възможност хората да се разбират по-добре, да опознават културите си и да намират близост въпреки различията във вероизповеданията. Това важи и за отношенията между България и Азербайджан.

Калейчев открои връзката между основните теми на форума — архитектурата, културното наследство и туризма. Той сподели впечатленията си от показаните в първия панел видеоматериали за туристически забележителности и сгради в Азербайджан, представящи както историческата, така и съвременната архитектура.

Преподавателят поздрави страната за развитието ѝ през последните години и подчерта успешното съчетаване на модерния архитектурен стил със стария. Според него това съжителство между минало и съвременност има особено значение за туристическата привлекателност.

Уникалността се превръща в най-важното за съвременния турист, беше друг от акцентите в изказването. По оценката на доц. Калейчев тази тенденция се откроява през последните пет-шест, а може би и десет години.

Пътуващите търсят места и преживявания, които са неповторими и им дават възможност да научат нещо ново. Те искат да разберат културата на посещаваната страна, да обогатят знанията си и да опознаят по-добре света около себе си. Зад този интерес стои и личният стремеж на човека да се развива чрез знанието.

Красивите места и архитектурните забележителности, представени по време на форума, бяха посочени и като възможност за укрепване на връзките между България и Азербайджан. Според Калейчев подобни срещи позволяват на участниците да научават повече един за друг и да откриват конкретни форми на сътрудничество.

В тази връзка той изрази лична готовност да съдейства за организирането на презентации в катедра „Икономика на туризма“. Идеята е студентите да се запознаят с туристическите дестинации на Азербайджан и с красотата на показаните на форума места.

Повече знания за културата, историята на туризма и архитектурата могат да подпомогнат съвместната работа и да създадат приятелство между народите, подчерта преподавателят.

В края на изказването си доц. Калейчев свърза взаимното опознаване с необходимостта от повече разбирателство в свят, изправен пред множество проблеми. Когато хората се разбират, могат да си помагат и да допринасят за мира, беше заключителното му послание.