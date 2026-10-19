Славка Бозукова: Чудесата градят мост между България и Азербайджан

Културното наследство да се превърне в основа за нови съвместни проекти между България и Азербайджан в туризма, архитектурата и развитието на градовете. Тази амбициозна цел постави Славка Бозукова, председател на Сдружение „Общество Културно наследство“, при откриването на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“.

Събитието под мотото „България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“ е организирано съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството на Република Азербайджан в България.

Бозукова призова дискусията да очертае конкретна пътна карта за двустранното сътрудничество в навечерието на 2027 г., когато се навършват 35 години от установяването на дипломатическите отношения между двете държави.

Културното наследство свързва народите

„Магията на културното наследство е в това, че то се превръща в мост, свързващ народите, дори когато границите ни разделят“, заяви Славка Бозукова пред участниците във форума.

Тя припомни началото на националната кампания „Чудесата на България“, която вече 16 години работи за опазването и популяризирането на историческото богатство на страната.

„Преди шестнадесет години поставихме началото на кампанията „Чудесата на България“ и си поставихме голяма цел - да превърнем културното наследство в мощен инструмент за регионално развитие и туризъм“, подчерта Бозукова.

Тя изтъкна, че „Дипломация на чудесата“ е естествено продължение на тази мисия, като обединява държави, институции и експерти около общото европейско и световно културно наследство.

Бозукова благодари на посланиците на Мароко и Турция за реализираните през предходните години съвместни инициативи, превърнали форума в утвърдена традиция.

„За нас е голяма чест, че наш партньор сега е Република Азербайджан - страна с древна душа и впечатляваща визия за бъдещето“, каза тя.

Високопоставени участници в общата дискусия

В откриващия панел Бозукова представи извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан в България Елмар Мамедов, когото определи като движеща сила за развитието на партньорството между двете страни. Сред участниците в дискусията са заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева и зам.-министърът на външните работи Иванка Ташева. В панела се включи още заместник-министърът на културата Зорница Грекова. Парламентарното измерение на българо-азербайджанските отношения беше представено от Хамид Хамид, председател на Групата за приятелство България-Азербайджан в Народното събрание.

Форумът обедини представители на институциите, местната власт, научните среди, архитектурната общност и бизнеса около перспективите за съвременно градско развитие, съхраняване на историческата памет и разширяване на туристическото сътрудничество.

От древния Баку до Пловдив и Велико Търново

Специално място в откриващото слово зае връзката между историческото наследство и съвременната архитектура. Славка Бозукова даде пример със старинния Ичери Шехер в Баку, който съществува в хармония със съвременния облик на азербайджанската столица.

„По същия начин нашият Пловдив и нашата историческа столица Велико Търново носят същия генетичен код. Те са живи градове, в които миналото задава ритъма на настоящето“, заяви тя.

Символ на тази обща историческа памет беше и специалната изложба, представяща културното и архитектурното наследство на България и Азербайджан.

Бозукова обърна внимание, че дискусията се провежда няколко месеца след 13-ия Световен форум за градско развитие в Баку, посветен на бъдещето на градовете, и само седмици преди световната климатична конференция COP31 в Анталия.

„Истината е, че архитектурата и зеленото градоустройство не са просто чертежи. Те са рамката, която съхранява паметта ни“, подчерта председателят на Общество „Културно наследство“.

„Бранд България“ обединява институциите и бизнеса

Един от основните акценти в речта беше необходимостта културното наследство да се превърне в ключов елемент от съвременния национален образ на България.

Според Бозукова именно тук се срещат интересите на министерствата на регионалното развитие, туризма, външните работи и културата, както и на общините, бизнеса и науката.

„Всичко това се обединява около голямата кауза „Бранд България“. Това е съвременният разказ за нашата култура и туризъм, който вече е официален приоритет в програмата на правителството“, заяви тя. „Този бранд представя националната ни идентичност - модерна и европейска, но дълбоко свързана с корените ни“, допълни Бозукова.

По думите й голямото предизвикателство е историческото богатство да се съчетае с иновациите и модерната архитектура, така че да привлича повече туристи и да създава нови възможности за регионално развитие.

2027 година открива нова страница в партньорството

Председателят на Общество „Културно наследство“ открои и символиката на предстоящата 2027 г., когато България и Азербайджан ще отбележат 35 години от установяването на дипломатическите отношения.

„Нещо повече - този форум е врата към 2027 г., когато ще отбележим 35 години от установяването на дипломатическите отношения между България и Азербайджан“, заяви тя.

Бозукова припомни, че през същата година се навършват и 35 години от излизането на първия печатен брой на вестник „Стандарт“.

„Затова се надявам днешната дискусия да се превърне в конкретна пътна карта за бъдещото сътрудничество във всички сектори“, подчерта тя.

В края на обръщението Бозукова изрази специална благодарност към Посолството на Азербайджан, лично към посланик Елмар Мамедов и първия секретар Алиева за партньорството при организирането на форума. Тя благодари и на българските институции, общините, представителите на бизнеса и Министерството на туризма за дългогодишната подкрепа за кампаниите, посветени на културното наследство на България.