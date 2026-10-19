УАСГ и Азербайджан ще проектират градовете на бъдещето

Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) поставя началото на ново, по-дълбоко сътрудничество с Азербайджан. Партньорството цели да съчетае академичния потенциал, дигитализацията и бизнеса в изграждането на устойчиви градове и нов тип туризъм. Това стана ясно от думите на проф. Милена Ташева-Петрова, ръководител катедра "Градоустройство", по време на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“, под мотото "България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“, организиран съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството.

Ваше Превъзходителство, г-жо Бозукова, професор Молдева, уважаеми гости, уважаеми представители на институции и професионални организации, скъпи колеги и вярвам – бъдещи приятели, за мен е огромно удоволствие и чест да бъда тук днес от името на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) на това събитие, което събира две страни, обединени от ценитe си към архитектурата, културата, наследството и бъдещето на градовете. Най-напред бих искала да изразя нашата искрена благодарност към организаторите за тази покана и за създадената възможност за диалог, обмен на знания и бъдещо сътрудничество между България и Азербайджан.

Нашият университет има традиция – може би не толкова дълга – на двустранни споразумения с някои университети в Азербайджан, но досега те изглеждаха някак фрагментирани. Затова вярвам, че днешното събитие ще положи основите на бъдещо сътрудничество, което ще надхвърли рамките на партньорството „университет–университет“ и ще видим модели на съвместна работа с бизнеса, научните изследвания и дори гражданското общество. В този формат университетите имат ключова роля, а нашият университет предлага различни програми, които са изрично фокусирани върху оформянето, трансформирането и създаването на изградената среда – започвайки от геодезията, гражданското строителство, архитектурата, ландшафтното планиране и урбанизма.

Аз лично представлявам катедра „Урбанизъм“ и мога да кажа, че започвайки от архитектурата, която говори своя универсален език и дава възможности за интерпретиране на културата по много различни начини, дори ни дава възможност да „чуем“ музика, въпреки че тя не се свири, и преминавайки към по-голям мащаб – през градския и ландшафтния дизайн до урбанизма. Това, с което можем да допринесем като експертиза, е пространствената перспектива върху управлението и приносът към развитието на устойчив туризъм, защото всяка дейност в пространството е взаимосвързана и винаги има конкуренция за пространство. Ето защо доброто планиране, което интегрира не само развитието на туризма, но и всички останали сектори, ще донесе тази добавена стойност към туристическия продукт.

По този начин, надграждайки върху съществуващите ресурси, но и възползвайки се от предизвикателствата на дигитализацията, която през последните години е основен акцент в нашата професия и образование, вярваме, че можем да дадем своя принос към дейностите в този формат.

Благодаря ви много", заключи проф Милена Ташева-Петрова.