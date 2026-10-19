Хамид Хамид: За България Азербайджан е ключов партньор в региона на Южен Кавказ

За България Азербайджан е ключов партньор в региона на Южен Кавказ. Развитието на нашите отношения има съществено значение както за двустранното сътрудничество, така и за укрепването на връзките между Европа и региона. Твърдо вярвам, че последователният политически диалог и близкото сътрудничество между нашите парламенти могат да допринесат за постигането на осезаеми резултати в полза на гражданите на двете страни. Това заяви зам.-председателят на ПГ на ДПС Хамид Хамид по време на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“, под мотото "България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“, организиран съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството.

"Уважаеми заместник-министри на външните работи и на туризма, уважаеми колеги от парламента, уважаеми гости, за мен е голяма чест да ви приветствам с добре дошли по повод този форум: „България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“. Днешната среща е не само възможност за обмен на мнения и идеи, но и израз на нашата съвместна политическа воля да надградим постигнатото и да разкрием нови хоризонти за партньорството между нашите две нации", започна той.

"Междупарламентарните отношения между България и Азербайджан са активни, традиционно приятелски и се развиват в рамките на стратегическото партньорство. Парламентарният диалог играе ключова роля за укрепването на политическите, икономическите и енергийните връзки. Специално място в този процес заемат групите за приятелство в съответните ни парламенти.

Те осигуряват пряка връзка между народните представители, улесняват обмена на законодателен опит, предоставят платформа за открит и последователен диалог и допринасят за по-добрата координация на националните приоритети и интереси. Двустранните групи за приятелство функционират в законодателните органи и на двете страни. В българския парламент е създадена Група за приятелство България – Азербайджан, която включва народни представители от различни политически сили. Тя е една от най-големите и най-активните групи, състояща се от 33 членове. В Мили Меджлис (Парламента на Азербайджан) също активно функционира съответната парламентарна работна група за отношения с България.

За България Азербайджан е ключов партньор в региона на Южен Кавказ. Развитието на нашите отношения има съществено значение както за двустранното сътрудничество, така и за укрепването на връзките между Европа и региона. Твърдо вярвам, че последователният политически диалог и близкото сътрудничество между нашите парламенти могат да допринесат за постигането на осезаеми резултати в полза на гражданите на двете страни", каза Хамид Хамид.

"Междупарламентарното сътрудничество се поддържа чрез редовни размени на визити на ниво председател на Парламента и парламентарни делегации. В Азербайджан се провеждат официални и работни посещения, по време на които се обсъждат ключови теми като енергийната сигурност, търговията, икономическите отношения, транспорта и логистиката. Двете страни си сътрудничат активно и в регионални и международни парламентарни форуми, включително ПАЧИС (Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество), където България и Азербайджан са активни участници, редовно ротират председателството и координират регионалните си политики. Също така и в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), където парламентаристите провеждат двустранни срещи в рамките на пленарните сесии.

Съответните парламенти ратифицират ключови двустранни споразумения и подкрепят изпълнителната власт в следните основни сектори:

Енергетика: законодателна подкрепа за договори относно доставката и транзита на природен газ от Азербайджан за България и целия регион.

Търговия и инвестиции: насърчаване на бизнес форуми и икономически партньорства.

Образование и култура: подкрепа за програми за академичен обмен, културни и урбанистични инициативи.

Уверен съм, че този форум ще допринесе за създаването на нови форми на сътрудничество между общините в България и Азербайджан, както и за разработването на съвместни инициативи в областта на опазването на културното наследство, устойчивия туризъм, транспорта и интелигентното градско развитие.

Желая на всички участници ползотворни дискусии, градивен диалог и пълен успех в съвместните ни усилия за задълбочаване на приятелството и сътрудничеството между Република България и Република Азербайджан. Благодаря ви за вниманието", завърши зам.-председателят на ПГ на ДПС.