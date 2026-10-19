Елмар Маммадов с големи идеи за България. От Баку до Велико Търново

Възстановяването на директните полети между София и Баку, създаването на съвместни туристически маршрути и разширяването на културното сътрудничество между България и Азербайджан са сред основните възможности за развитие на стратегическото партньорство между двете държави. Това заяви посланикът на Азербайджан в България Елмар Маммадов по време на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“, под мотото "България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“, организиран съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството.

Дипломатът отправи специална покана към инициативата „Чудесата на България“ да организира събития в Азербайджан, които да представят богатството и разнообразието на българското културно наследство. Той открои и значението на бъдещия парк „Шуша“ във Велико Търново като нов символ на приятелството между двата народа.

Директните полети София-Баку могат да получат нов шанс

Един от най-важните акценти в изказването на Маммадов беше необходимостта от по-тясно сътрудничество между туристическите компании и авиопревозвачите на България и Азербайджан.

„Активното участие на туроператорите и авиокомпаниите от двете държави е от съществено значение. Трябва да насърчаваме преките контакти между професионалистите в туристическия сектор, да разработваме атрактивни туристически пакети, да популяризираме взаимния туризъм и да проучваме нови възможности за сътрудничество между нашите туристически пазари“, заяви посланикът.

Той изрази увереност, че развитието на туристическия обмен, съчетано с по-тясно партньорство в образованието и културата, може да създаде благоприятни условия за възстановяване на устойчива директна въздушна връзка между Баку и София.

Маммадов подчерта, че транспортната свързаност има много по-широко значение от изграждането на инфраструктура.

„Свързаността не е само въпрос на инфраструктура. Тя означава също свързване на хора, култури, идеи и икономически възможности. Директните въздушни връзки, по-силните туристически партньорства и академичният обмен могат да допринесат за превръщането на нашето стратегическо партньорство в по-динамично и осезаемо сътрудничество“, посочи дипломатът.

Според него стратегическото географско положение на Азербайджан в сърцето на историческия Път на коприната, както и водещата роля на страната в развитието на Средния коридор, разкриват допълнителни перспективи за укрепване на енергийната, транспортната и цифровата свързаност между Европа и Азия.

Специална покана към „Чудесата на България“

Посланикът отправи предложение за разширяване на международната дейност на националната кампания „Чудесата на България“.

„Бих искал също така да поканя инициативата „Чудесата на България“ да организира събития в Азербайджан и да представи пред азербайджанската публика красотата и разнообразието на България“, заяви Маммадов.

Той посочи, че страната ни предлага забележително разнообразие от туристически възможности - от СПА и балнеоложките курорти до Черноморското крайбрежие, ски дестинациите, историческите градове и богатото архитектурно наследство.

„Трябва да работим заедно, за да популяризираме тези забележителности сред азербайджанските посетители, като същевременно насърчаваме повече български туристи да откриват Азербайджан“, подчерта той.

Маммадов благодари на Министерството на туризма, медия „Стандарт“ и българските партньори за сътрудничеството при организирането на международния форум.

Парк „Шуша“ ще бъде нов символ на приятелството

Особено внимание посланикът отдели на съвместните проекти във Велико Търново, където Азербайджан вече има значим принос за опазването на българското историческо наследство.

Той припомни участието на фондация „Гейдар Алиев“ във възстановяването и съхраняването на архитектурното наследство на крепостта Трапезица.

„Азербайджан е ангажиран не само със съхраняването на собственото си наследство, но и с подкрепата за опазването и реставрацията на културни паметници в чужбина. Забележителен пример е приносът на фондация „Гейдар Алиев“ за възстановяването и съхраняването на архитектурното наследство на Трапезица във Велико Търново“, заяви Маммадов.

Посланикът разказа и за свое скорошно посещение в старата българска столица по повод Международното туристическо изложение, посветено на културния туризъм, където са били обсъдени нови възможности за съвместна работа.

Той отбеляза, че побратимените отношения на азербайджанските градове Нахичеван и Шуша с Велико Търново създават допълнителни предпоставки за развитие на общинското, културното и туристическото сътрудничество.

„Продължаваме усилията си за развитие на това партньорство чрез планираното изграждане на парк „Шуша“ във Велико Търново. Вярваме, че този проект ще се превърне в нов символ на нашето приятелство и стратегическо партньорство, показвайки как културата, природата и споделените човешки ценности могат да съществуват в пълна хармония“, подчерта дипломатът.

Общи маршрути между историческите градове

Според Маммадов България и Азербайджан разполагат с голям потенциал да превърнат интереса към културното наследство в конкретни туристически продукти.

„Можем да разработваме съвместни маршрути за културен и архитектурен туризъм, да популяризираме историческите си градове и обектите от световното наследство на ЮНЕСКО, да обменяме опит в реставрацията на паметници и устойчивото градско развитие, както и да засилим сътрудничеството между общини, университети, архитекти, туроператори и туристически организации“, заяви той.

Посланикът подчерта, че историческите паметници не трябва да бъдат възприемани единствено като свидетелства за миналото, а и като възможност за икономическо развитие.

„Нашата цел трябва да бъде да превърнем общото ни културно наследство в практически ресурс за развитие на туризма, икономически растеж и по-тесни контакти между хората“, каза Маммадов.

Архитектурата пази паметта на поколенията

В изказването си дипломатът обърна специално внимание на значението на архитектурата за националната идентичност и съвременното развитие на градовете.

„Архитектурата е много повече от проектирането на сгради. Тя отразява идентичността на народите, съхранява паметта на поколенията и създава пространства, в които историята, културата и съвременният живот се срещат“, заяви посланикът.

По думите му архитектурата е и мощен двигател за туризма, защото привлича посетители, подкрепя местните икономики и укрепва международния облик на градовете.

Мамедов даде пример със старинния Ичери Шехер в Баку, включен в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, средновековните архитектурни шедьоври на Нахичеван и културното богатство на Шуша, Ганджа и Шеки.

Той отбеляза, че през тази година Азербайджан чества 900 години от рождението на Аджами Нахичевани, един от най-значимите архитекти на средновековния ислямски свят.

„Неговото наследство ни напомня, че изключителната архитектура надхвърля поколенията, вдъхновява културния диалог и продължава да привлича посетители от целия свят“, подчерта дипломатът.

Азербайджан отбелязва знакови годишнини

Маммадов открои символиката на провеждането на форума в София, на улица „Баку“, която според него свързва двете държави още преди началото на дискусиите.

Той припомни, че през 2026 г. Азербайджан отбелязва 35 години от възстановяването на своята независимост, а годината е обявена за Година на градоустройството и архитектурата.

През май страната отбеляза и 108 години от създаването на Азербайджанската демократична република, определяна като първата парламентарна демократична република в мюсюлманския Изток.

Посланикът посочи, че след възстановяването на независимостта си Азербайджан е направил значителни инвестиции в градското развитие, опазването на историческите паметници и изграждането на съвременни обществени пространства.

Той представи възстановяването и обновяването на териториите в Карабах и Източен Зангезур като пример за стремежа на страната да съчетава опазването на културното наследство с модерно, устойчиво и иновативно градоустройство.

Туризмът може да сближи още повече двата народа

В заключение Маммадов подчерта, че България и Азербайджан споделят традиции на междукултурен и междурелигиозен диалог, взаимно уважение и толерантност, които създават стабилна основа за разширяване на партньорството.

„Уверен съм, че по-тясното сътрудничество между Азербайджан и България в архитектурата, културното наследство и туризма ще открие нови възможности за нашите компании, институции и специалисти, като същевременно сближи още повече народите ни“, заяви посланикът.

Той призова съвместната работа да донесе реални ползи за гражданите и бизнеса на двете държави и изрази надежда, че представянето на архитектурното и културното богатство на Азербайджан ще вдъхнови нови инициативи.

„Работейки заедно, можем да превърнем туризма в още по-силен мост между Азербайджан и България, който да носи осезаеми ползи за нашите граждани и компании“, завърши Елмар Маммадов.