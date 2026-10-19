БАН с нови идеи за туризма. Общи маршрути между България и Азербайджан

Азербайджан, както и развитие на специализиран научен, архитектурен и младежки туризъм могат да дадат нов тласък на сътрудничеството между двете държави. Тези възможности очерта заместник-председателят на Българската академия на науките проф. д.н. Емануел Мутафов по време на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“. Събитието под мотото „България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“ е организирано съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството на Република Азербайджан в България. Мутафов подчерта, че научният обмен, съвременните технологии и опазването на архитектурното наследство могат да се превърнат в основа за конкретни съвместни проекти.

Нови туристически маршрути и научно сътрудничество

„Като учени и изследователи вярваме, че това богато културно-историческо и архитектурно наследство крие огромен, неразгърнат потенциал за прагматично двустранно сътрудничество“, заяви проф. Емануел Мутафов.

Той посочи, че пред България и Азербайджан се разкриват реални възможности за създаване на общи тематични маршрути, които да представят забележителностите на двете страни.

Според него обменът на добри практики в дигитализацията на паметници на културата и реставрацията може да се превърне в мощен двигател за устойчиво градско развитие и съвременен културен туризъм.

Мутафов предаде поздравления от председателя на БАН проф. Евелина Славчева и подчерта традиционно приятелските отношения между българската и азербайджанската научна общност.

„За Българската академия на науките това събитие е естествено продължение на традиционно приятелските отношения и интензивните научни контакти, които поддържаме с Азербайджанската национална академия на науките“, заяви той.

Заместник-председателят на БАН открои ролята на председателя на Азербайджанската национална академия на науките акад. Иса Хабибейли за развитието на двустранните академични връзки.

Научното партньорство получи нов импулс и през август, когато ръководителите на двете академии проведоха среща в София, посветена на разширяването на сътрудничеството.

„Академичният диалог и разширяването на сътрудничеството ни в хуманитарните и приложните научни направления са стабилна основа за съвместни успехи“, подчерта Мутафов.

Парк „Шуша“ свързва историята с бъдещето

Специално внимание в изказването беше отделено на партньорството между Велико Търново и азербайджанския град Шуша.

„Ярък пример за такова сближаване е партньорството между старопрестолния български град Велико Търново и историческата културна столица на Азербайджан - град Шуша“, посочи проф. Мутафов.

Той даде за пример съвместния проект за изграждането на парк „Шуша“ във Велико Търново, който трябва да се превърне в нов символ на приятелството между двата народа.

За реализацията му България и Азербайджан подписаха междуправителствено споразумение през февруари. Според проекта новият парк ще заема площ от 18 декара, а финансирането ще бъде осигурено от азербайджанската страна.

„Този проект доказва как архитектурата, градоустройството и зеленото планиране могат да свързват миналото с бъдещето и да служат като културен мост между обществата“, заяви заместник-председателят на БАН.

Според него общият исторически опит на България и Азербайджан предоставя на учените и експертите ценни възможности за обмен на знания и разработване на съвременни решения за устойчиво градоустройство.

Младите хора са ключът към бъдещето

Мутафов поздрави студентите, участвали във фотографската изложба „Архитектурното наследство на Азербайджан и България през погледа на студентите“, представена в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Той открои значението на инициативата, реализирана чрез Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет, за укрепването на образователните и културните връзки между двете държави.

„Творческият поглед на младите хора е живото доказателство, че нашето общо наследство не е просто застинала история, а вдъхновение, което насърчава образователното ни сътрудничество и гради пътеки към бъдещето“, подчерта проф. Емануел Мутафов.

По думите му именно приемствеността между поколенията и активното участие на академичната общност могат да превърнат богатото културно-историческо наследство на България и Азербайджан в източник на нови идеи, практически проекти и устойчиво развитие.