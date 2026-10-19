Мариела Модева: България има всичко за целогодишен туризъм

България разполага с всички възможности да бъде привлекателна туристическа дестинация през цялата година, а нейното разнообразие е най-силната й отличителна черта. Това заяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева по време на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“, организиран съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството на Република Азербайджан в България. Събитието се провежда под мотото „България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“. Модева подчерта, че културното наследство, модерната архитектура и устойчивото градско развитие могат да открият нови възможности за сътрудничество между двете държави.

„Министерството на туризма ще продължи да бъде партньор на всички важни инициативи за представянето на България като целогодишна туристическа дестинация. Ние имаме всичко. Разнообразието е нашата запазена марка“, заяви Модева.

Тя изтъкна, че историческите забележителности не трябва да се възприемат единствено като свидетелство за миналото, а като реална възможност за икономическо развитие и привличане на туристи.

„Твърдо вярвам, че културното наследство не е просто наследство от миналото, а ценен ресурс за устойчивото развитие на нашите градове и за създаването на нови туристически възможности“, подчерта заместник-министърът.

Според нея опазването на историческата идентичност, съчетано с инвестиции в модерна градска среда, може да създаде привлекателни дестинации, които подкрепят местните икономики и подобряват качеството на живот.

„България и Азербайджан имат значителен потенциал да задълбочат сътрудничеството си в културния туризъм, архитектурата и опазването на наследството. Чрез обмен на добри практики, съвместни инициативи и партньорства можем да превърнем богатството на нашите култури в трайно конкурентно предимство“, посочи Модева.

Тя обърна специално внимание и на облика на съвременните градове, които трябва да съчетават технологичния напредък със съхраняването на своята историческа индивидуалност.

„Вярвам, че градовете на бъдещето трябва да бъдат не само модерни и функционални, но и отличаващи се със своята история, дух и културна идентичност“, заяви заместник-министърът.

Модева припомни дългогодишното партньорство на Министерството на туризма с националната кампания „Чудесата на България“.

„През годините тази инициатива се разви в цялата страна и създаде мостове между народите, културите, миналото и бъдещето“, подчерта тя.

Заместник-министърът отправи специална благодарност към посланика на Азербайджан в България Елмар Маммадов, когото определи като един от най-активните посланици в страната, и оцени високо неговата работа за развитието на двустранните отношения.

Мариела Модева пожела дискусиите на форума да доведат до практически идеи, нови проекти и конкретни резултати, които да укрепят приятелството и стратегическото партньорство между България и Азербайджан.