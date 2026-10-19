Нели Андреева: България може да стане врата към европейските пазари

България има потенциала да се превърне във важна входна точка към европейските пазари чрез своите черноморски пристанища и железопътни връзки, ако се възползва от развитието на Транскаспийския транспортен коридор, известен като Средния коридор. Това заяви Нели Андреева, депутат от „Прогресивна България“ и заместник-председател на парламентарната комисия по транспорт и съобщения. Тя очерта новите възможности за транспортна свързаност между България и Азербайджан по време на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“ под мотото „България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“. Събитието е организирано съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството на Република Азербайджан в България.

„Днес транспортът е много повече от инфраструктура. Той свързва пазари, създава инвестиционни възможности, улеснява туризма и превръща географското положение на държавите в реално икономическо предимство“, подчерта Андреева.

Според нея развитието на Средния коридор е важна възможност за задълбочаване на сътрудничеството между България и Азербайджан.

„За нас е стратегически важно този маршрут да се развие като надеждна мултимодална връзка между Азия и Европа и като естествено продължение на Трансевропейската транспортна мрежа“, заяви тя.

Андреева изтъкна, че географското положение на България създава сериозни предпоставки за привличане на нови транспортни и логистични потоци.

„България има потенциала да служи като важна входна точка към европейските пазари чрез своите железопътни връзки, черноморски пристанища и свързаността си с останалата част на Европа. Нашата задача е да превърнем този потенциал в конкретни проекти, по-добра инфраструктура и по-ефективни транспортни услуги“, посочи заместник-председателят на транспортната комисия.

Тя обърна специално внимание и на възможностите за разширяване на туристическия обмен между двете държави, включително чрез развитието на директни въздушни връзки и създаването на нови туристически маршрути.

„Не може да има устойчив туризъм без достъпност, нито конкурентоспособни градове без добра свързаност. Не може да има и пълноценно културно партньорство без възможности хората да пътуват и да опознават взаимно своето наследство“, подчерта Андреева.

По думите й съществуват реални перспективи за разширяване на туристическите маршрути между България и Азербайджан, развитие на директните въздушни връзки и укрепване на партньорството между градовете, общините, туристическите организации и бизнеса.

„Убедена съм също, че бъдещето на свързаността е мултимодално и цифрово. Развитието на транспортната инфраструктура трябва да върви ръка за ръка с иновациите, цифровизацията и решенията, които правят градовете по-достъпни, по-ефективни и по-устойчиви“, заяви тя.

Нели Андреева подчерта, че България и Азербайджан поддържат традиционно добри отношения, издигнати до равнището на стратегическо партньорство, но възможностите за неговото развитие все още не са напълно използвани.

„Убедена съм, че потенциалът на това партньорство все още не е реализиран изцяло и че можем да постигнем много повече чрез конкретни съвместни инициативи“, посочи депутатът.

Според нея активният политически диалог, парламентарното сътрудничество и прагматичните съвместни проекти могат да осигурят нови икономически възможности и практически ползи за гражданите на двете държави.

„Нека превърнем добрите си двустранни отношения в реални връзки между транспортните ни системи, между градовете ни, между бизнеса и между хората“, призова Нели Андреева.