Иванка Ташева очерта три посоки за по-тясно партньорство с Азербайджан

„Истинският град на бъдещето не е този, който забравя миналото си, а този, който знае как да го превърне в ресурс за развитие и за устойчиво бъдеще.“ Това послание отправи заместник-министърът на външните работи Иванка Ташева по време на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“, организиран съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството на Република Азербайджан в България. Събитието се провежда под мотото „България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“.

В приветствието си към посланика, народните представители, колегите, гостите и приятелите на инициативата, Ташева изрази удовлетворението си от възможността да се включи в дискусия, която откроява няколко важни измерения на стратегическото партньорство между двете държави: културното наследство, архитектурата, туризма, устойчивото градско развитие и свързаността.

Тя благодари на организаторите-Обществото за културно наследство и Посолството на Република Азербайджан в България-за постоянните им усилия да сближават институциите и народите на двете страни. По думите ѝ самото име „Дипломация на чудесата“ улавя съществен принцип на културната дипломация: споделеното уважение към наследството може да изгражда мостове между народите, да укрепва взаимното разбирателство и да открива нови възможности за сътрудничество.

„Архитектурните забележителности не са просто останки от миналото. Те са жив израз на идентичността, на творческия дух, на диалога между културите“, посочи Ташева. Споделянето на тези съкровища превръща наследството в източник на приятелство и в основа за общото бъдеще.

България и Азербайджан поддържат последователно развиващо се стратегическо партньорство, установено през 2015 г. и укрепено със съвместната декларация от 8 май 2024 г., припомни заместник-министърът. Активният политически диалог осигурява солидна основа за разширяване на сътрудничеството. Очакванията са то да продължи да се задълбочава, включително чрез предстоящата трета сесия на Стратегическия диалог между България и Азербайджан.

Партньорството вече е дало осезаеми резултати, особено в енергийната сигурност и свързаността. Ташева определи Азербайджан като надежден партньор в диверсификацията на доставките на природен газ. Като примери тя посочи Южния газов коридор, инициативата „Солидарен пръстен“ и присъствието на СОКАР с регионален офис в София. Според нея те показват как стратегическото сътрудничество се превръща в практически ползи за икономиките и гражданите на двете държави.

Значителен потенциал има и в транспортната инфраструктура, цифровите мрежи, търговията и контактите между хората. Особено важно е развитието на Транскаспийския коридор, известен още като Средния коридор. Той свързва Азия и Европа и засилва стратегическото значение както на България, така и на Азербайджан.

Свързаността обаче има и друго измерение. Наред с тръбопроводите, пътищата и цифровите мрежи, чието значение е безспорно, тя включва връзките между градовете, съхраняването на културното наследство и сближаването на народите. Именно тук „Дипломация на чудесата“ може да има съществен принос за двустранните отношения, подчерта Ташева.

Двете страни споделят разбирането, че опазването на наследството и модернизацията трябва да вървят заедно. От историческите улици на Баку до архитектурния облик на Пловдив и Велико Търново — градовете показват как съхраненото минало може да укрепва идентичността, да вдъхновява творчество, да насърчава туризма и да допринася за икономическото развитие.

За България предизвикателството е историческата градска среда да остане жива и привлекателна както за жителите, така и за посетителите. Опазването на наследството трябва да бъде съпътствано от достъпни обществени пространства, устойчива мобилност, енергийна ефективност и по-добро качество на живот. Туризмът трябва да подкрепя местните общности и бизнеса, като същевременно съхранява именно културните ценности, които правят отделните дестинации неповторими.

В този контекст Ташева открои значението на тринадесетата сесия на Световния градски форум, на която Азербайджан беше домакин в Баку през май тази година. По думите ѝ форумът е предоставил важна възможност за задълбочаване на международния диалог за устойчивото градско развитие.

Тя припомни и основния принцип в посланието на президента на България: успешните градове трябва да поставят сигурността, приобщаването и достъпните жилища пред архитектурните мащаби, технологичната сложност или икономическите резултати.

Градовете трябва да бъдат проектирани за хората, така че всички жители, включително най-уязвимите, да се чувстват в безопасност и да усещат, че принадлежат към общността. Според заместник-министъра именно това разбиране трябва да направлява изграждането на градовете на утрешния ден.

„Иновациите трябва да служат на хората, а модернизацията не бива да бъде за сметка на културното многообразие“, подчерта тя.

Ташева очерта три практически направления за по-тясно българо-азербайджанско сътрудничество.

Първото са партньорствата между градовете и местните общности — област, в която вече се работи. Побратимените градове осигуряват ценна основа за съвместни инициативи, професионален обмен и сътрудничество в опазването на културното наследство, градското планиране и туризма. Общините, архитектите, университетите и културните институции трябва да бъдат насърчавани да превръщат тези отношения в конкретни проекти с дълготрайни ползи.

Второто направление е устойчивият културен туризъм. Ташева изрично отбеляза, че тази сфера е в компетенциите на Министерството на туризма и не би искала да навлиза в неговите правомощия. Тя обаче подчерта общата цел: туризъм, който съхранява наследството, подкрепя местното предприемачество и носи ползи на местните общности.

Третата посока обединява иновациите и устойчивото градско развитие. Чрез обмен на експертен опит и добри практики България и Азербайджан могат да проучат как цифровите технологии и новаторските подходи към опазването на наследството да направят градовете по-приобщаващи, достъпни и устойчиви.

Важна роля в този процес имат университетите и младите специалисти. Като пример за инициатива, върху която може да се надгражда, Ташева посочи неотдавнашната студентска фотографска изложба, посветена на архитектурното наследство на България и Азербайджан, представена в Софийския университет на 5 октомври.

За българското Министерство на външните работи културната дипломация е важен инструмент за укрепване на двустранните отношения и за превръщане на политическата добра воля в практическо сътрудничество с осезаеми резултати, заяви заместник-министърът.

Тя призова стратегическите партньорства да бъдат надграждани така, че чудесата на наследството да се превръщат в източник на нови партньорства, устойчив туризъм и по-тесни връзки между народите.