Сирма и Schwarz Digits обявиха стратегическо партньорство за разпространението на суверенен изкуствен интелект за организациите в цяла Европа
Една технология. Една юрисдикция. Двама европейски лидери.
Следете всички новини, анализи и коментари за Стратегическо Партньорство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Една технология. Една юрисдикция. Двама европейски лидери.
Съединените щати сключиха сделка за продажбата на оръжия на стойност 142 милиарда долара
Преди имаше декларирани забрани, сега - не, каза проф. Атанас Тасев
Бързото и иновативно развитие на лидера в числовите игри „Евробет" бе оценено и от водещата международна компания „Интралот". Тази седмица беше подпис...
София. Министърът на външните работи на Република България Даниел Митов и държавният секретар на Съединените американски щати Джон Ф. Кери препотвърди...