Шигаева-Митреска: Градовете на бъдещето трябва да пазят миналото

Студенти от България и Азербайджан превърнаха архитектурното наследство на двете държави в своеобразен мост между културите чрез специална фотографска изложба. Инициативата представи София Шигаева-Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“, по време на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“.

Събитието под мотото „България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“ е организирано съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството на Република Азербайджан в България.

Шигаева-Митреска постави акцент върху ролята на младите хора, образованието и културната дипломация за съхраняването на историческата памет и изграждането на съвременните градове.

Студентска изложба събра две култури

„В контекста на днешното събитие бих искала да представя и една инициатива, която има особено значение за нашия Център за азербайджански език и култура в Софийския университет“, заяви Шигаева-Митреска.

Тя представи фотоизложбата „Архитектурното наследство на Азербайджан и България през погледа на студентите“, открита на 5 октомври 2026 г. в Централното фоайе на Ректората на Софийския университет. Датата съвпада със Световния ден на архитектурата и Световния ден на местообитанията.

„За нас е особено приятно, че инициативата намира своето продължение и в рамките на настоящия форум“, подчерта директорът на Центъра.

Авторите на фотографиите са студенти от университети в двете държави, които представят архитектурни забележителности през своя поглед към историческото наследство и градската среда. Сред заснетите обекти са двата забележителни мавзолея в Нахичеван - на Юсиф Косеир и Момине хатун, дело на средновековния архитект Аджеми Нахчивани.

Особено интересен момент е участието на български студенти, които са фотографирали архитектурни паметници в Азербайджан.

„Особено ценно е, че изложбата не следва единствено принципа „всеки представя своята страна“. Български студенти също са заснели архитектурни обекти в Азербайджан, което придава на проекта допълнително измерение на междукултурно опознаване“, посочи Шигаева-Митреска.

По думите й фотографиите се превръщат в своеобразен мост между младите хора от двете държави, насърчавайки културния диалог отвъд езиковите и географските граници.

900 години от рождението на архитектурен гений

Специално място в изказването беше отделено на големия средновековен азербайджански архитект Аджеми Абубекр Нахчивани, чиято 900-годишнина от рождението се отбелязва през 2026 година.

Шигаева-Митреска припомни, че годината е обявена в Азербайджан за Година на градоустройството и архитектурата, което придава допълнителна символика на международния форум.

Аджеми Нахчивани е основоположник на Нахичеванската архитектурна школа, чиито художествени и конструктивни принципи оказват влияние върху развитието на архитектурните традиции в региона.

„Творчеството му е забележителен пример за хармонично съчетаване на архитектура, геометрия, математика и декоративно изкуство“, изтъкна Шигаева-Митреска.

Сред най-значимите му произведения са мавзолеят на Юсиф Косеир, построен през 1162 г., и мавзолеят на Момине хатун, завършен през 1186 г. Последният се смята за едно от най-забележителните постижения на средновековната азербайджанска архитектура.

По думите на Шигаева-Митреска международното признание за творчеството на Аджеми Нахчивани намира израз и във включването на 900-годишнината от рождението му в програмата на ЮНЕСКО за отбелязване на годишнини на значими личности и събития.

„Този юбилей е повод не само да отдадем заслужено признание на един изключителен архитект, но и да подчертаем значението на опазването на архитектурното наследство за бъдещите поколения“, заяви тя.

България и Азербайджан с обща мисия

Директорът на Центъра за азербайджански език и култура открои динамичното развитие на двустранните отношения, които обхващат не само политическото и икономическото сътрудничество, но и образованието, науката, културата и туризма.

Като особено ярък пример за практическите измерения на това партньорство тя посочи подкрепата на фондация „Гейдар Алиев“ за реставрацията и консервацията на архитектурно-историческия комплекс на крепостта Трапезица във Велико Търново.

„Тази инициатива показва как културната дипломация може да допринася за опазването на паметници с национално и европейско значение. Тя е убедително доказателство, че сътрудничеството между Азербайджан и България надхвърля рамките на двустранните отношения и придобива по-широко значение чрез съхраняването на културни ценности за бъдещите поколения“, подчерта Шигаева-Митреска.

Тя обърна внимание, че въпреки различията в историческото развитие на двете държави, те споделят стремежа да съхраняват културното си богатство и да предават на следващите поколения ценностите, които изграждат националната им идентичност.

Университетите трябва да възпитават пазители на наследството

Особено силно послание в речта беше отправено към академичната общност и младите хора.

„Университетите имат мисията не само да предават знания, но и да формират ценности, критично мислене и отговорност към обществото“, заяви Шигаева-Митреска.

Според нея инициативи като студентската фотографска изложба дават възможност на младите хора да излязат извън университетските аудитории и да се превърнат от пасивни получатели на знания в активни участници в културния диалог.

„Не можем да очакваме младите хора да съхраняват онова, което не познават и не разбират“, предупреди тя.

Шигаева-Митреска подчерта, че тази задача придобива още по-голямо значение в условията на бърза урбанизация, когато градовете трябва едновременно да се развиват и да съхраняват историческия си облик.

„Технологичният напредък трябва да върви ръка за ръка със съхраняването на историческия облик и уникалния характер на градската среда. Бъдещето на градовете не трябва да се изгражда за сметка на миналото, а в диалог с него“, заяви тя.

Директорът на Центъра посочи, че Софийският университет има утвърдени традиции в тюркологията и изучаването на азербайджански език и култура. Центърът допълва тази академична дейност, създавайки възможности за културен и научен обмен и насърчавайки интереса към историята и културното наследство на Азербайджан.

Градовете на бъдещето започват от паметта за миналото

В заключение Шигаева-Митреска отправи послание за необходимостта модерните технологии и иновативните архитектурни решения да се развиват в хармония със съхраняването на историческата памет.

„Когато говорим за бъдещето на архитектурата, ние неизбежно говорим и за бъдещето на обществото - за ценностите, които искаме да съхраним, и за наследството, което ще оставим на следващите поколения“, подчерта тя.

По думите й делото на Аджеми Нахчивани доказва, че архитектурата може да надживее своето време и да се превърне в част от световното културно наследство.

„Фотоизложбата, която представяме днес, показва стремежа на младото поколение да опознава, съхранява и популяризира архитектурното наследство. А партньорството между Азербайджан и България създава възможности тези стремежи да намерят израз в конкретни съвместни инициативи“, заяви Шигаева-Митреска.

Тя изрази увереност, че градовете на утрешния ден трябва да съчетават съвременните технологии и иновативните архитектурни решения с уважението към историята, културните традиции и ценностите, които свързват двата народа.