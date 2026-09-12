Геймърите познават София като Сити 17, без да подозират
Българска следа в света на игрите
Следете всички новини, анализи и коментари за Архитектура. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Българска следа в света на игрите
Хората използват цветовете, за да украсяват пространствата си от стотици хиляди години
Става въпрос за кулата в Сандрингам - убежище за двама
Построена от едва 19-годишен султан, тя се превръща в символ на Османската империя,
Много хора по света вече бягат от градовете в т. нар. tiny houses, снабдени с всички удобства и уют
Откъснато между стръмни странджански хълмове и вековни гори, Кост пази атмосфера, която трудно може да се намери другаде
Тя трябва да носи положителни емоции и да е придобивка за своята среда, казва изпълнителният директор и мажоритарен акционер на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД
Плановете за застрояване предвиждат четири 11-етажни жилищни сгради
От 26 септември до 6 октомври в парковата зона на УАСГ ще се проведе специална изложба и дискусионен форум с подкрепата на Kaufland България
Великият архитект Синан е оставил своите шедьоври по целите Балкани, дюлгери вграждали невестите си в строежите
Мостът свързва Тихия океан със Сан Франциско
Проектът е наречен "Ода"
На 20 км. от Ловеч
Построен от един от най-добрите български архитекти
Издадена е виза от главния архитект
Водите на река Ямуна са достигнали до стените на комплекса
Новият архитектурен шедьовър ще освети града през 2024 г
Демокрацията се пази със слово, а не с бутонки, заяви Диана Тонова
Перлата на Северното Черноморие отразява принципите на бахайската религия
Предложението е на проф. Марин Дринов