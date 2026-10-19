Модева: България е известна като евтина морска дестинация. Това не е истинското й лице

България все още е позната на международните туристически пазари предимно като евтина морска дестинация, но това далеч не отразява истинското богатство на туристическия й продукт. Това заяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева по време на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“, организиран съвместно от медия „Стандарт“ и Посолството на Република Азербайджан в България. Събитието се провежда под мотото „България-Азербайджан: Архитектура, културно наследство и туризъм - изграждаме градовете на бъдещето“. Модева подчерта, че страната ни трябва да промени начина, по който се представя пред света, като заложи на целогодишния туризъм, дигиталната реклама и по-тясното сътрудничество между държавата и бизнеса.

Истинското лице на българския туризъм

„За съжаление България е позната като евтина морска дестинация. Но това не е истинското лице на българския туризъм“, заяви категорично Модева.

Тя посочи, че страната ни разполага с изключително разнообразие от възможности, които все още не са достатъчно популярни на международните пазари.

„Имаме възможности да популяризираме културния туризъм, СПА и уелнес туризма, кратките градски почивки и много други видове туризъм, които могат да се практикуват през цялата година“, подчерта заместник-министърът.

Според нея голямото предизвикателство е България да изгради устойчив международен туристически образ, който да не се изчерпва с летния сезон и морските курорти.

„Най-важното е да не провеждаме кампании само в България, а да полагаме последователни комуникационни усилия, за да представяме страната ни като интересна, изключително гостоприемна и целогодишна туристическа дестинация“, заяви Модева.

Чуждите туристи не познават достатъчно България

Мариела Модева разкри и какъв проблем често се появява при срещите с международни партньори.

„Всеки път, когато се срещаме с наши международни колеги и представяме България, те казват, че България е прекрасна страна, но туристите не я познават достатъчно добре като целогодишна дестинация“, посочи заместник-министърът.

По думите й много чуждестранни посетители не са достатъчно запознати със забележителното културно наследство на България, модерните СПА курорти, възможностите за здравен туризъм и кратки почивки в историческите градове.

За да се промени тази картина, са необходими не само нови маркетингови практики, но и значително по-добра координация между държавните институции, туристическия бизнес и международните партньори.

„Голямото предизвикателство е да направим това заедно с всички заинтересовани страни. Да имаме много добра координация между институциите и да работим ръка за ръка с бизнеса и партньори като нашите колеги от Азербайджан“, подчерта Модева.

Гугъл, Мета и изкуственият интелект променят рекламата

Специален акцент в изказването й беше ролята на дигиталните технологии и изкуствения интелект при популяризирането на туристическите дестинации.

„Сега, когато живеем във времена на дигитална трансформация и изкуствен интелект, когато животът ни преминава през нашите устройства, най-важното е да намерим рекламните канали, които са подходящи за различните аудитории и различните видове туризъм“, заяви тя.

Модева посочи, че усилията на Министерството на туризма са насочени към съчетаването на по-добрата транспортна свързаност, достъпността и разнообразяването на туристическия продукт с ефективна реклама в дигиталните платформи.

Сред каналите, които открои, бяха Гугъл, Мета, Фейсбук и Инстаграм, чрез които могат да бъдат достигнати различни групи потенциални туристи.

„Фокусът на нашата работа сега е да развиваме тази важна комбинация между свързаност, достъпност и разнообразяване на цялостния туристически продукт, като го рекламираме чрез дигиталните платформи“, обясни заместник-министърът.

Държавата и бизнесът трябва да работят заедно

Мариела Модева подчерта, че обратната връзка от туристическия бизнес и сътрудничеството с международните партньори са решаващи за успеха на тези усилия.

Според нея именно съчетанието от модерна реклама, разнообразен туристически продукт и добра транспортна достъпност може да помогне на България да преодолее наложения образ на евтина лятна дестинация и да привлече посетители през всички сезони.