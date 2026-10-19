Културно наследство, архитектура и туризъм събират България и Азербайджан в София

София става сцена на културната дипломация между България и Азербайджан. Архитектурни традиции, вековно наследство и нови възможности за туризъм ще съберат представители на държавните институции, общините, академичните среди и бизнеса на Четвъртия международен форум „Дипломация на чудесата“.

На 19 октомври от 15:00 ч. „Витоша Парк Хотел“ ще бъде домакин на международен форум, посветен на стратегическото партньорство между България и Азербайджан. Събитието под надслов „Стратегическо партньорство между Азербайджан и България: Архитектура, културно наследство и туризъм – изграждаме градовете на бъдещето“ се организира съвместно от медия "Стандарт" и Посолството на Република Азербайджан в България.

Специална изложба от 20 фотопана ще представи богатството на архитектурното и културното наследство, като ще насочи вниманието към възможностите за съхраняване и популяризиране на историческите забележителности. Експозицията ще допълни разговора за връзката между миналото и съвременния облик на градовете и за потенциала на културния туризъм да сближава народите.

Инициативата надгражда започналия културен диалог с фотоизложбата „Архитектурното наследство на Азербайджан и България през погледа на студентите“, представена на 5 октомври в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Тя бе организирана от Центъра за азербайджански език и култура към Бакинския славянски университет, действащ в Софийския университет. Чрез погледа на младите хора и академичните общности експозицията показа как архитектурата и градското наследство могат да насърчават образователното сътрудничество, културния обмен и преките контакти между българите и азербайджанците.

Събитието се провежда в контекста на 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Азербайджан и обявената в страната Година на градоустройството и архитектурата. Специално място заема и 900-годишнината от рождението на Аджами Нахчивани – бележит средновековен азербайджански архитект, чието творчество е важна част от архитектурното наследство и културната идентичност на страната.

Форумът ще събере представители на публичните институции, местната власт, научните и професионалните среди, туристическия сектор и бизнеса. Целта е да бъдат обменени добри практики и да се очертаят нови възможности за двустранно сътрудничество.

Особено внимание ще бъде отделено на опазването и възстановяването на историческите градски пространства, устойчивото развитие, съвременните архитектурни решения и възможностите културното наследство да привлича повече туристи.

България и Азербайджан имат потенциал да развиват съвместни инициативи, които свързват архитектурните традиции с новите тенденции в градоустройството и туризма. Историческите забележителности могат да бъдат не само пазители на паметта, но и двигател за развитието на градовете, местната икономика и международните контакти.

Чрез съчетаването на опита на двете държави форумът цели да насърчи нови професионални и институционални връзки, съвместни проекти и по-широко популяризиране на културното наследство.