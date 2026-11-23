Българската земя продължава да разкрива тайни, които променят представите ни за живота на хората в дълбока древност. Край врачанското село Оходен археолозите попадат на следи от човешко присъствие, датиращи на около 35 000 години. Находките връщат историята на района далеч преди появата на първите земеделски общности и поставят нови въпроси за най-древното население на Северозападна България.

Свидетелствата за този далечен свят са скромни на вид, но безценни за науката - животински кости и обработени кремъчни изделия. Те разказват за време, когато хората оцеляват чрез лов и умението да изработват оръдия от камък.

За новата датировка разказа инж. Иван Лишков, участник в археологическите проучвания край Оходен, в предаването "Операция История" на Bulgaria ON AIR.

"Тази година имаме датировка 35 хиляди години", посочи той. Откритието е особено важно, защото разширява хронологическата рамка на човешкото присъствие в района и дава възможност да се търсят нови следи от живота на праисторическите общности.

Валога - място, което пази няколко епохи

Археологическите открития са съсредоточени в местността Валога, разположена на около километър и половина североизточно от Оходен. Проучванията там започват през 2002 г. и постепенно превръщат района в един от най-интересните праисторически обекти в Северозападна България.

Голямата особеност на Валога е, че под пластовете на раннонеолитното селище се откриват следи от много по-ранни периоди. Така на едно и също място учените получават възможност да проследят различни етапи от човешкото развитие - от живота на ловците и събирачите до появата на уседналите земеделски общности.

Новите данни за човешко присъствие отпреди около 35 000 години са особено интригуващи. Те насочват вниманието към късния палеолит - време, когато големи части от Европа са подложени на сурови климатични промени.

Това, което прави откритието толкова интересно, е не само възрастта на находките, но и въпросът какво точно се е случвало край Оходен през този период. Дали тук са пребивавали ловци, използвали района като временен лагер? Дали са съществували по-продължителни форми на обитаване? И как са попаднали животинските останки и кремъчните изделия в изследваните пластове?

Именно на тези въпроси трябва да отговорят бъдещите анализи.

Шест скелета и загадката на древното светилище

Още по-голяма мистерия крие другият пласт от историята на Оходен - раннонеолитният обреден комплекс.

В централна, сакрализирана част на древното селище са открити шест човешки погребения. Положението на телата и особеностите на гробните съоръжения показват, че погребенията не са просто случайни останки от обикновено селище. Те насочват към съществуването на специфични ритуални практики.

Археолозите са установили различни погребални позиции, а разположението на гробовете поставя въпроса дали те са били част от общ обреден замисъл. Засега обаче няма окончателен отговор каква е била функцията на сакралната зона и какво е обединявало погребаните хора.

Проучванията разкриват и две особено интересни места, наречени от археолозите Светилището на слънцето и Светилището на огъня. Имената им са свързани с откритите структури и следи от ритуални действия, сред които и жертвени клади.

Тези находки подсказват, че животът на древните обитатели не се е изчерпвал с грижата за прехраната и оцеляването. В тяхното ежедневие са присъствали вярвания, символи и обреди, чието значение все още се опитваме да разберем.

Тодорка - жената, която се превърна в символ на Оходен

Сред най-известните археологически открития край селото е скелетът на първия европеец - млада жена, живяла преди около 8000 години. Археолозите я наричат Тодорка, а западната преса "Джулия Робъртс от праисторията" - заради изключително добре запазените й зъби, които предполагат чаровна усмивка. Тодорка се превръща в един от най-разпознаваемите символи на праисторическото наследство на Врачанския край.

Откритието е изключително ценно, защото позволява на учените да надникнат в живота на една от най-ранните земеделски общности по нашите земи. Останките на Тодорка са сред най-интересните свидетелства за хората, които вече не разчитат само на лова, а изграждат селища, обработват земята и създават свои устойчиви общности.

Самото раннонеолитно селище Оходен-Валога е датирано около 6400-6300 г. пр. Хр. То е сред важните археологически обекти за изследването на началото на земеделието в тази част на Европа.

Обсидианът разкрива връзки на стотици километри

Сред любопитните находки във Валога са и остриета от обсидиан - естествено вулканично стъкло, което древните майстори използват за изработването на изключително остри режещи инструменти.

Анализите показват, че част от този материал произхожда от района на Западните Карпати. Това означава, че суровината е изминала повече от 400 километра, преди да попадне в ръцете на древните жители на Оходен.

Откритието е важно свидетелство за контактите и обмена между праисторическите общности. Дори преди около осем хилядолетия хората не живеят напълно изолирани. Те разполагат с познания за ценни суровини и участват в мрежи за обмен, които свързват отдалечени райони.

История, която все още не е разчетена

Оходен е от онези места, които напомнят колко много неизвестни крие българската земя. Тук различни археологически пластове съхраняват свидетелства за човешко присъствие през огромни времеви периоди.

Особено интригуващо е, че най-древните следи и раннонеолитното селище принадлежат на съвсем различни епохи. Между тях лежат десетки хилядолетия, през които климатът, природата и начинът на живот на хората се променят радикално.

А шестте погребения, двете светилища и необичайните находки продължават да поставят въпроси, на които археологията тепърва трябва да отговори.

"За жалост все още не знаем много, въпреки че минаха толкова години, правиха се толкова изследвания... Всичко това поставя повече въпроси, отколкото има засега отговори", обобщава инж. Иван Лишков.

Може би именно в това се крие най-голямото богатство на Оходен. Всяка нова находка отваря още една страница от историята на човечеството, а местността Валога напомня, че под пластовете на привидно обикновената българска земя понякога се крият следи от свят, съществувал десетки хиляди години преди нас.