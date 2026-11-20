Националният исторически музей (НИМ) отбеляза днес 90-годишнината на акад. Васил Гюзелев с тържествено честване в Слънчевата зала, съобщават от културната институция. По време на събитието бе представен и специален том от поредицата „Известия на Националния исторически музей“, посветен на историка.

Честването събра представители на академичната общност, музейни специалисти, изследователи, ученици и приятели на академика, отбелязват домакините.

Събитието бе открито от директора на НИМ доц. д-р Бони Петрунова, която открои ролята на акад. Гюзелев като преподавател и наставник на поколения историци. „Бих искала да започна не с неговите научни титли, не с наградите и многобройните му публикации, нито дори с огромния му принос към българската историческа наука. Бих искала да започна с думата учител“, каза тя.

Поздравителен адрес от името на министъра на културата Евтим Милошев прочете заместник-министърът доц. д-р Пламен Славов. В него бе отбелязан приносът на акад. Гюзелев към изследването на Българското средновековие и утвърждаването на българската историческа наука в международен план.

Пред присъстващите акад. Гюзелев говори за своя житейски и научен път. „За мен България е била винаги над всичко и над всички мои интереси. И доколкото силите ми позволяват, ще продължа по същия път да изразявам любовта си към нея“, каза той.

Заместник-директорът на НИМ и главен редактор на изданието проф. Иван Христов представи XXXIX том на „Известия на Националния исторически музей“, подготвен в чест на юбиляря. Сборникът включва 25 научни статии, голяма част от които разглеждат теми, свързани с изследователските интереси на акад. Гюзелев. Изданието ще бъде достъпно и в дигитален формат на интернет страницата на музея.

По време на тържеството бе прочетен и поздравителен адрес от проф. Иля Прокопов, посветен на съвместните усилия за опазване на културно-историческото наследство.

В заключителното си слово проф. Георги Николов, възпитаник на акад. Васил Гюзелев, открои отношението му към следващите поколения историци: „В една своя изповед Васил Гюзелев казва, че най-много се радва на постиженията на своите ученици и последователи, повече отколкото на своите, защото вижда в тях продължението на своето дело“, се казва в съобщението.

Акад. Васил Гюзелев е сред водещите изследователи на Българското средновековие. През 1976–1977 г. той оглавява новосъздадения Национален исторически музей и участва във формирането на неговия научен облик. Като израз на признателност за приноса му към институцията, по повод юбилея екипът на музея му поднесе портрет на деспот Добротица, нарисуван от художничката Марина Варенцова-Русева.