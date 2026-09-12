Зловеща находка в наше село. Полицаите замръзнаха
По случая е образувано досъдебно производство
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По случая е образувано досъдебно производство
Учени твърдят, че са открили скелета на най-обичания мускетар
Основният въпрос пред разследващите е на кого принадлежат останките и откога са там
Хранела се с човешки останки
За да се определи причината за смъртта, са необходими допълнителни анализи
Какво се оказа?
Откритието подсказва, че те са били част от човешка миграция в Европа, която не е била позната досега
Дадени са за експертиза
Чака се ДНК анализ на открити човешки останки на територията на областта, за да може да се каже на кого от обявените за издирване изчезнали добруджанц...
Бездомни кучета дъвчели човешки останки в центъра на Перник. На ужасяващата гледка се натъкнала жена в четвъртък вечерта. Дамата извела на разходка до...
Тутракан. Човешки останки са открити в местност край Тутракан. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Силистра. Пастир се натъкнал на човешки чере...