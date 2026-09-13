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Врачанското село Оходен пази тайни на 8000 години
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Врачанското село Оходен пази тайни на 8000 години
8000-годишният скелет на жена, открит на това място, може да доведе повече туристи с селото
Враца. Уникална находка, която представлява съоръжение за охлаждане на хранителни продукти откри екипът на археолога Георги Ганецовски в праисторическ...