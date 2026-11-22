Един триминутен репортаж на саудитската телевизия Arab News от официалната церемония по посрещането на премиера Румен Радев в Рияд показа повече за промяната в отношенията между България и Саудитска Арабия, отколкото всичките протоколни прессъобщения.

На кадрите престолонаследникът и министър-председател на Кралството принц Мохамед бин Салман (когото често наричат МБС) посреща Румен Радев с подчертана топлота и непринуденост. Като стар познайник.

За разлика от стандартните дипломатически церемонии, в които домакинът представя свитата си, Радев сам пристъпваше към редицата на саудитските министри, спираше се да говори с всеки, като се здрависваше. Очевидно познава голяма част от най-близкото обкръжение на принца.

След това самият български премиер влезе в ролята на домакин на собствения си екип, представяйки лично на Мохамед бин Салман българските министри - вицепремиера Александър Пулев, Иван Демерджиев, Георги Пеев, Иван Василев и Илин Димитров.

Това видео ясно показа, че тази визитата слага не ново начало на двустранни взаимоотношения, а е поредна стъпка в дългосрочна стратегия, поставена още миналия октомври, когато президентът Радев беше поканен от лично Мохамед бин Салман да участва в Рияд на един от най-иновативните световни конференции - Форумът за инвестиции в бъдещето (FII).

Година по-късно двамата отново седнаха един срещу друг, но Радев вече е начело на изпълнителната власт, с пълен мандат да договаря конкретни проекти. Затова и диалогът премина от политически намерения към реализация и капитали.

Новата глобална тежест на Мохамед бин Салман

През последната година самият саудитски престолонаследник се утвърди в коренно нова, ключова геополитическа роля на световната сцена. След историческата си визита в Белия дом при президента Доналд Тръмп през ноември 2025 г., първа от седем години насам, на която бе финализирано стратегическото отбранително и икономическо партньорство между Вашингтон и Рияд за стотици милиарди долари и високотехнологични AI чипове, МБС се превърна в незаобиколим фактор в глобалната политика.

На фона на турбуленциите в Близкия изток и напрежението около Иран и Червено море, той стана естествен лидер за защита на регионалната сигурност и балансьор между великите сили. Поддържа тесен съюз с Вашингтон, но държи отворени дипломатически канали с Пекин и продължава да има водеща роля в новите отбранителни и мирни инициативи в ислямския свят.

Успоредно с дипломацията, Саудитска Арабия се изстреля на челни позиции и в глобалната дигитална икономика. Както припомни премиерът Радев, Кралството се класира на първо място в света по дигитални услуги от ООН и се превърна в технологичен и телекомуникационен гигант чрез мегапроектите за подводни и сухопътни оптични магистрали и центрове за данни.

Затова и днешната среща на МБС и Радев вече се определя като знакова - тя даде възможност на българското правителство да има директен достъп до един от новите центрове на световния капитал, технологии и геополитическо влияние.

Какво означава „отношения на по-високо ниво“?

Фразата, която саудитският вътрешен министър принц Абдулазиз бин Сауд изрече в София само преди две седмици, а именно, че Саудитска Арабия е готова да издигне отношенията с България на ново, по-високо ниво, в Рияд получи своето конкретно съдържание.

В саудитската дипломация това означава излизане от рамката на традиционната двустранна търговия и влизане в режима на стратегическо партньорство, при което суверенните фондове на Кралството - като гиганта PIF, както и държавните му корпорации, започват да разглеждат България като дългосрочен партньор в Европейския съюз.

В официалното комюнике на саудитската държавна агенция SPA думите на Мохамед бин Салман са лаконични, но достатъчно категорични.

Престолонаследникът приветства българския премиер и подчертава волята на Рияд за разширяване и задълбочаване на двустранното сътрудничество във всички ключови сектори, както и ролята на двете страни за регионалната стабилност.

Преведено от езика на кралския двор, това означава, че Кралството търси сигурни европейски врати за своята глобална икономическа експанзия по програмата „Визия 2030“, а политическата стабилност в София прави България предпочитан партньор на Балканите.

Къде влизат саудитските капитали?

Сглобяването на новините от разговорите на българската делегация по сектори, показва пет водещи направления, които превръщат България в ключова дестинация за пресичане на разнообразни потоци на Близкия изток, Кавказ и Европа. С други думи – говорим за мегапроекта „Средният коридор“.

Дигиталната свързаност

Саудитска Арабия всъщност вече е направила една от мощните си стратегически крачки у нас. Чрез дъщерното дружество TAWAL на саудитския телекомуникационен гигант stc, Рияд придоби пасивната телекомуникационна инфраструктура в България - кулите и опорните точки, наследници на мрежата на БТК и НУРТС.

С присъствието в Рияд на саудитския министър на комуникациите и информационните технологии инж. Абдула Алсуаха и на българския министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, тази инвестиция вече се издигна на ново ниво.

България се превръща в европейския хъб, в който саудитските подводни и сухопътни оптични трасета от Близкия изток, през Гърция, се срещат с новия Черноморски оптичен кабел по Средния коридор, което пък създава перфектната основа за изграждане на големи центрове за данни и изкуствен интелект у нас.

Енергетика и индустриални зони

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев договори със саудитския министър на икономиката и планирането Фейсал Ал-Ибрахим насочване на саудитски инвестиции към българските индустриални зони, енергийната инфраструктура и системите за съхранение на енергия - батериите.

За Рияд, който изгражда гигантски мощности за зелена енергия и водород, България е естествената входна врата за доставка на енергийни ресурси към Централна и Източна Европа по Вертикалния коридор.

Нещо повече - това директно се допълва и от подписаното преди седмица в Анталия четиристранно споразумение между България, Азербайджан, Грузия и Турция за пренос на каспийска зелена електроенергия към Европа, което ясно очертава страната ни като главен енергиен разпределител както на южните близкоизточни, така и на източните каспийски потоци.

Новият железопътен коридор

Построяването на сухопътна алтернатива на Червено море бе една от най-значимите новини от визитата. Тя дойде от разговорите на транспортния министър Георги Пеев със саудитския му колега Салех Ал-Джасер и после бе озвучена от самия Радев.

Заради военните рискове и несигурността за корабоплаването в Червено море и Суецкия канал, Саудитска Арабия търси сигурен сухопътен маршрут към Европа. Бъдещият железопътен и енергиен коридор ще тръгва от Саудитска Арабия през Ирак, Сирия и Турция и ще влиза в България и оттам – в останалата част на Европа.

Саудитският министър на транспорта обяви, че приема поканата да дойде в България, за да придвижи конкретните параметри на проекта.

Успоредно с това се възражда и идеята за директна редовна авиолиния между София и Рияд, която да обслужва бизнеса и растящия туристически поток, което пък е директният резултат от разговорите на министър Илин Димитров.

Средният коридор и датата 8 април 2027 г.

Договорените проекти се събират в една конкретна дата, която Радев обяви в Рияд и това е 8 април 2027 г. Тогава България, съвместно с Европейската комисия, ще бъде домакин на Срещата на върха за свързаността по Средния коридор.

Анонс, който даде лично председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в Европейския парламент като основен приоритет.

Поканата към Мохамед бин Салман за този форум в София е потвърждение на желанието на страната ни да се позиционира като уникална пресечна точка в големия геополитически пъзел.

Географското ни положение ни дава уникален шанс да поемем от изток, през Каспийско и Черно море, товарите и кабелите, с които влиза Средният коридор, а от юг - да се вливат енергийните, транспортните и дигиталните потоци на Саудитска Арабия и Персийския залив.

Ще дойде ли за първи път МБС в София?

В дипломацията поканите на най-високо ниво винаги носят особен заряд. Засега е сигурно, че през следващите седмици и месеци в София пристигат саудитски експертни екипи и ресорни министри, включително министърът на транспорта Салех Ал-Джасер, за да започнат да обличат договорките в конкретни параметри и споразумения.

Ако принц Мохамед бин Салман приеме поканата на Радев и пристигне в София за Срещата на върха с Европейската комисия, това ще бъде наистина историческо, първо по рода си посещение на владетел от Саудитска Арабия в България.

Това обаче не е първата подобна покана, която отправяме. Точно преди 9 години това направи тогавашният премиер Бойко Борисов по време на визитата си в Рияд, запомнена най-вече с екзотичните кадри от традиционния танц със саби и с решението за откриване на българско посолство в Кралството.

Въпреки протоколните жестове, разговорите за големи инвестиции в енергетиката и земеделието така не намериха продължение, а саудитският престолонаследник не върна визитата в София.

Днес обаче залогът е много различен, защото зад дипломацията вече стоят реални активи като телеком кулите на TAWAL, конкретни трасета за газ, ток, оптични кабели и железници, както и общият интерес на Брюксел, Вашингтон и Рияд.

Ако през април 2027 г. Мохамед бин Салман кацне в София, това ще бъде ясното доказателство, че България вече е намерила мястото в сложното и променено време, в което живеем - като ключов разпределителен възел между два континента. А и между два свята.