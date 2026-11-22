България може да се превърне в ключова транспортна връзка между Саудитска Арабия и Европа, като привлече инвестиции в железопътната инфраструктура, енергетиката и цифровите технологии. Тази стратегическа възможност беше сред акцентите на официалните разговори между премиера Румен Радев и саудитския престолонаследник и министър-председател Мохамед бин Салман в Рияд.

Саудитската агенция по печата и Араб нюз съобщиха, че двамата лидери са разгледали възможностите за разширяване на двустранното партньорство и последните международни развития. Паралелно с политическата среща се проведоха и отделни министерски разговори за инвестиции, изкуствен интелект и транспортна свързаност.

Нов коридор от Близкия изток към Европа

Една от най-значимите теми е възможността за изграждане на железопътен коридор от Саудитска Арабия през Ирак, Сирия и Турция към България и останалата част на Европа. Според изявление на Румен Радев след срещата с Мохамед бин Салман маршрутът може да има важна роля и за бъдещите доставки на енергийни ресурси.

Темата е получила развитие и на отделна среща между транспортния министър Георги Пеев и саудитския му колега Салех ал Джасер. Двамата са обсъдили перспективите за железопътен коридор, който да осигури алтернатива на морските превози от Близкия изток. Разгледани са също възможностите за възстановяване на директната авиолиния София-Рияд и за технологично партньорство в управлението на въздушното движение. Очаква се саудитският транспортен министър да посети България за последващи разговори по конкретни инициативи.

Тези планове се вписват в мащабната транспортна стратегия на кралството "Визия 2030". Според целите, публикувани от саудитското Министерство на транспорта и логистичните услуги, до края на десетилетието страната планира да достигне капацитет за обслужване на 330 милиона самолетни пътници годишно и 4,5 милиона тона въздушни товари, като развие връзки с над 250 международни дестинации.

За България интересът към транспортната свързаност има и вече изградена договорна основа. Министерството на транспорта припомня, че през октомври 2022 г. двете държави подписаха спогодба за въздушни съобщения, която създаде правни условия за развитие на директните превози.

Саудитски капитали и български технологии

Сериозен акцент на посещението е развитието на високотехнологичното сътрудничество. Сауди газет съобщи за отделна среща между министъра на комуникациите и информационните технологии на Саудитска Арабия Абдула ал Суваха и българския министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Разговорите са обхванали сътрудничество в изкуствения интелект, разработване на иновативни технологични решения, обмен на експертиза и развитие на цифровите умения. Според саудитското издание двамата министри са обсъдили и възможности за пряко партньорство между технологични компании, както и подкрепа за предприемачеството в цифровата икономика.

Отделни преговори в Рияд проведоха вицепремиерът Александър Пулев и саудитският министър на икономиката и планирането Фейсал ал Ибрахим. Аджел съобщи, че основните теми са били разширяването на инвестиционното сътрудничество и работата на съвместната българо-саудитска икономическа комисия.

Тя беше създадена през март 2023 г. със споразумение, подписано в София. Саудитското министерство на икономиката и планирането посочва, че задачата на комисията е да насърчава икономическите връзки и да определя нови възможности за съвместни проекти.

По данни на българското Министерство на икономиката двустранният стокообмен е достигнал 295,9 милиона долара през 2025 г., като българският износ възлиза на 225,9 милиона долара. В средата на ноември Пулев вече обсъди със саудитския посланик Рами бин Сауд ал Отейби възможностите за съвместни инвестиции в индустрията, енергетиката и съхранението на електроенергия, съобщи министерството.

Мохамед бин Салман получи покана за София

След разговорите в Рияд Румен Радев съобщи, че през следващите седмици експертни екипи от Саудитска Арабия ще посетят България за подготовка на конкретни инвестиционни проекти. Сред обсъдените области са енергетиката, индустриалните паркове, производствата с висока добавена стойност, туризмът, градоустройството, отбранителната индустрия и дигитализацията.

Премиерът обърна специално внимание на възможностите на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия, който е основен инструмент за финансирането на икономическата трансформация на кралството. Според Радев политическата стабилност и дългосрочният управленски хоризонт на България се оценяват положително от потенциалните саудитски инвеститори.

Българският министър-председател е отправил и покана към Мохамед бин Салман да участва в Срещата на върха за свързаността, която България ще бъде домакин съвместно с Европейската комисия на 8 април 2027 г.

Политическият диалог между двамата лидери има и предистория. През октомври 2025 г. Радев се срещна с Мохамед бин Салман по време на Форума за инвестиции в бъдещето в Рияд. Според българския премиер сегашната визита потвърждава общото желание отношенията между двете държави да преминат към по-прагматичен етап, насочен към осъществяването на конкретни проекти.