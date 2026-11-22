Ново поскъпване на основните хранителни продукти отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). През изминалата седмица цените на едро на повечето зеленчуци, млечни продукти и яйца са се повишили, като при някои стоки увеличението надхвърля 10%. Данните идват на фона на високите разходи за храна в семейните бюджети и наближаващите декемврийски празници.

Зеленчуците поскъпват най-бързо

Най-голямо увеличение през седмицата е отчетено при зеления пипер. Цената му на едро се повишава с 10,14% до 1,26 евро за килограм. Почти същият е скокът при морковите, които поскъпват с 10,06% до 0,70 евро за килограм.

Доматите също продължават да вървят нагоре. Те вече се търгуват по 2,39 евро за килограм, което представлява увеличение с 6,69%. Червените чушки поскъпват с 4,89% до 1,46 евро, а тиквичките - с 4,06% до 1,23 евро за килограм.

По-малки увеличения има при краставиците, които достигат 1,67 евро за килограм, и картофите - 0,64 евро. Цените на зрелия лук и зелето остават без промяна, съответно 0,59 и 0,57 евро за килограм.

При плодовете най-голямо е поскъпването на ябълките - с 10,02% до 1,12 евро за килограм. Лимоните поскъпват с 9,56% до 1,49 евро, а гроздето - със 7,74% до 1,42 евро. Бананите отбелязват минимално увеличение от 0,13% и се продават на едро по 1,51 евро за килограм.

По-скъпи яйца, масло и прясно мляко

Повишение има и при редица продукти, които присъстват почти ежедневно на българската трапеза.

Най-голям е ръстът при яйцата размер М. Те поскъпват с 4,17% до 0,20 евро за брой на едро. Прясното мляко увеличава цената си с 3,90% до 1,29 евро за литър, а пакетче краве масло от 125 грама вече струва 1,44 евро, което е поскъпване с 2,90%.

Кравето сирене достига 6 евро за килограм след увеличение от 0,40%. Кашкавалът тип "Витоша" поскъпва с 0,20% до 9,21 евро за килограм. Замразеното пилешко месо също е нагоре - с 1,24% до 3,60 евро за килограм.

Единствено киселото мляко сред наблюдаваните млечни продукти отбелязва леко поевтиняване. Кофичка от 400 грама с масленост 3% и повече се търгува по 0,76 евро, което е спад от 0,26%.

При основните пакетирани храни движението е разнопосочно. Най-сериозно поевтинява оризът - с 4,24% до 1,58 евро за килограм. Лещата намалява с 3,77% до 1,94 евро, а брашното тип 500 - с 3,18% до 0,67 евро.

Олиото също поевтинява с 1,49% до 1,72 евро за литър. За сметка на това зрелият фасул поскъпва с 4,33% до 2,12 евро за килограм, а захарта се повишава с 0,84% до 0,96 евро.

Колко тежи хранителната кошница на семейния бюджет

Последните данни на Националния статистически институт показват, че храната продължава да заема значителна част от разходите на българските домакинства. През 2025 г. за храни и безалкохолни напитки са отивали средно 29,3% от общия семеен бюджет.

Разходите за храна са достигнали средно 3713 лева на човек годишно, което е увеличение с 10,6% спрямо 2024 г.

Още по-показателни са последните изчисления на КНСБ за необходимите средства за издръжка. Според данните на синдиката за септември 2026 г. семейство с двама работещи родители и едно дете до 14 години се нуждае от най-малко 1516 евро месечно, за да покрива основните си потребности. Това е с 92 евро повече спрямо година по-рано.

За един работещ човек, който живее сам, необходимата сума е 842 евро месечно, като само за храна са нужни средно 333 евро.

При планирането на семейното пазаруване през следващата седмица по-изгодни възможности могат да се търсят при ориза, лещата, брашното и олиото, чиито цени на едро се понижават. Действителната икономия обаче зависи от цените в конкретния магазин и предлаганите промоции.