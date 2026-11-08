Докога ще растат цените? Шефът на статистиката с прогноза за 2027 година

Горивата са основен двигател на инфлацията, а новите данни за поскъпването ще бъдат публикувани на 16 ноември

„Има някакъв проблем по цялата верига, за да има такива аномалии“, заяви председателят на Националния статистически институт доц. Атанас Атанасов в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия по повод големите разлики в цените на основни продукти у нас и в други държави. Той обяви, че предварителната оценка за инфлацията през октомври е 6,1%, което определи като високо равнище.

Шефът на НСИ посочи горивата като основен фактор за поскъпването, но прогнозира, че през следващата година не се очаква голямо увеличение на инфлацията.

На пазара има аномалии

Председателят на НСИ коментира разликите между цените на хранителните продукти в България и други европейски държави. Според него те се дължат на различни особености на националните пазари, но в някои случаи показват и проблеми в тяхното функциониране.

„Във всяка държава може да намерите нещо, което е по-евтино, отколкото в друга. Това са различни специфики. Ако се вгледаме в някои неща, и в България може да са по-евтини, отколкото в Гърция, или обратното. На пазара винаги има аномалии. Те се случват, когато пазарът не е регулиран и не действа достатъчно ефективно“, заяви Атанасов.

Той подчерта, че статистическият институт следи цените на широк кръг продукти и услуги, за да установи реалното движение на инфлацията.

„Има някакъв проблем по цялата верига, за да има такива аномалии. Ние изследваме малко над 860 различни стоки и услуги. Инфлацията, която беше отчетена в предварителната оценка за инфлацията за октомври, е 6,1%, което е висока инфлация. Всички тези стоки и услуги са групирани в 13 групи и те отчитат увеличение“, обясни председателят на НСИ.

Транспортът поскъпва с близо 30%

Най-голямото увеличение на цените се наблюдава в сферата на транспорта, където поскъпването достига близо 30%. Според Атанасов основно влияние върху общото равнище на инфлацията оказват горивата.

При храните ситуацията е различна, тъй като цените на плодовете и зеленчуците се променят в зависимост от сезона.

„Специално при хранителните стоки имаме така наречената сезонност, т.е. в различните части на годината едни плодове, зеленчуци и хранителни стоки поевтиняват, а в други части на годината цените им се покачват“, уточни той.

Председателят на НСИ съобщи, че следващите подробни данни за инфлацията ще бъдат публикувани на 16 ноември.

Горивата остават основният фактор

Атанасов посочи, че високата инфлация не е проблем единствено за България. По думите му редица държави от еврозоната също отчитат значително поскъпване.

„Много държави в еврозоната имат висока инфлация. Освен Литва, държави като Франция и Гърция имат инфлация над 5%, която е близка до тази в България. Основният фактор за тази инфлация са горивата“, обясни той.

Шефът на НСИ коментира и зависимостта на българската икономика от енергийните ресурси, както и тенденцията за сближаване на цените в рамките на Европейския съюз.

„Цените в Европейския съюз имат склонност да започнат да се сближават една с друга, защото имаме свободен пазар и това е специфика на всяка една държава. Ние очевидно сме силно зависими от енергоизточниците, така че това ни се отразява“, заяви доц. Атанасов.

„Въпреки голямото увеличение на горивата, което имахме през последната година, знаете, че през последния месец те се успокоиха на едно високо ниво, но поне спряха да се покачват“, допълни той.

Прогнозата за 2027 година

Председателят на Националния статистически институт изрази очакване, че през следващата година няма да има ново голямо увеличение на инфлацията.

Според прогнозата му след значителното поскъпване през 2026 г. темпът на нарастване на цените няма да се ускори рязко през 2027 г. Атанасов посочи стабилизирането на горивата през последния месец като важен фактор за развитието на ценовите процеси.