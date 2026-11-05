Газът отприщи ценова тревога! Ето кои стоки и услуги са застрашени от поскъпване

Ново поскъпване заплашва да удари джоба на българите след рязкото увеличение на цената на природния газ през ноември. Хлябът може да поскъпне с между 4 и 7 евроцента, месото с около 6%, а оранжерийните продукти с до 10%. Това показват изчисленията на икономиста и преподавател в УНСС доц. Щерьо Ножаров, представени в ефира на бТВ. Експерти и производители обаче посочват, че конкуренцията, вносът и евентуалните компенсации за бизнеса могат да ограничат част от очакваното увеличение.

Хлябът под натиск! Фурните чакат мерки

Един от първите сектори, които усещат поскъпването на природния газ, е хлебопроизводството. В някои предприятия почти целият производствен процес зависи от синьото гориво, а по-високите енергийни разходи се отразяват пряко върху себестойността на продукцията.

Собственикът на фурна с 35-годишна история Валери Кръстев обясни, че 90% от оборудването в предприятието му работи на природен газ. Всяка от горелките на пещите е с мощност около 125 киловата, което прави производството особено чувствително към промените в цените на горивото.

Кръстев посочи, че фирмата не е увеличавала цената на хляба от две години и засега изчаква да стане ясно какви мерки и компенсации ще бъдат предприети. Според него по-сериозен проблем би възникнал, ако наред с газа поскъпне и основната суровина.

„Ако брашното скочи, защото и там се ползва газ, тогава вече ние ще бъдем принудени да качим цената на хляба“, заяви производителят.

Засега той не се ангажира с конкретен размер на евентуалното увеличение. Според изчисленията на доц. Щерьо Ножаров обаче хлябът може да поскъпне с между 4 и 7 евроцента.

Месото и зеленчуците също са застрашени

Бившият министър на земеделието Мирослав Найденов изрази мнение, че не се очаква драстично поскъпване на хляба. Той припомни, че хлебопроизводителите успяват да задържат цените през последните две години въпреки увеличението на редица други разходи.

По думите му по-уязвими от скъпия газ са млекопроизводството и месопроизводството. Енергийните разходи участват практически във всеки етап от производството на храните - обработка на земята, отглеждане на животните, преработка, охлаждане, съхранение и транспорт.

Според прогнозата на доц. Ножаров месото може да поскъпне с около 6 на сто, а при оранжерийните зеленчуци увеличението да достигне 10%. Именно оранжерийното производство е сред силно зависимите от енергийните цени дейности, особено през студените месеци.

Мирослав Найденов отбеляза, че все повече земеделски производители инвестират във фотоволтаични системи и алтернативни енергийни източници. Целта е да намалят зависимостта си от природния газ и електроенергията и да ограничат влиянието на ценовите колебания.

До 15% увеличение при някои услуги

Поскъпването на природния газ може да засегне значително повече сектори от хранителната индустрия. Според доц. Щерьо Ножаров се очаква натиск върху цените на строителните материали, химическите продукти, торовете и опаковките.

При строителните материали увеличението може да достигне 10%. Допълнителни разходи се очакват при производството на азотни торове, пластмасови изделия, найлонови опаковки, хартия и целулоза.

Сред засегнатите могат да бъдат и хотелите със СПА услуги, които използват природен газ за отопление на помещенията, басейните и водата. При тях прогнозираното поскъпване на услугите е между 10 и 15%.

Въпреки тези изчисления икономистът очаква конкуренцията на пазара и вносът от други държави да ограничат част от увеличенията. Според него в повечето сектори поскъпването вероятно ще остане в рамките на 5-6%, а при отделни продукти и услуги може да достигне 10%.

Готвят варианти за защита на бизнеса и потребителите

Бившият заместник-председател на Комисията за енергийно и водно регулиране Еленко Божков посочи, че съществуват възможности за ограничаване на последствията от скъпия природен газ. Сред обсъжданите предложения на работодатели и синдикати е въвеждането на регулирана цена за определени обществено значими потребители.

Това би могло да обхване производители на основни храни, включително пекарните, както и детски градини и болници. Подобна мярка би позволила част от най-чувствителните към енергийните разходи дейности да получат по-голяма предвидимост при определянето на цените.

Друга възможност е разширяването на програмата за компенсации заради високите енергийни цени. Божков припомни, че правителството вече е заявило намерение да търси механизми за подкрепа на засегнатите предприятия и потребители.

Регулаторът вече ограничи първоначално поисканото увеличение

Природният газ поскъпна с 32,52% през ноември, след като КЕВР утвърди цена от 58,43 евро за мегаватчас без такси и данъци. Първоначалното искане на „Булгаргаз“ беше за по-висока цена, но след настояване на регулатора дружеството използва допълнителни количества от газохранилището в Чирен, за да ограничи увеличението.

Според информацията на КЕВР без тази мярка поскъпването е можело да достигне близо 40%. Регулаторът също така заяви, че разполага с механизми за предотвратяване на увеличение на цените на тока и парното за битовите потребители в средата на отоплителния сезон.

Предстои да стане ясно какви допълнителни компенсации ще бъдат приложени за предприятията, които използват големи количества природен газ. Производителите очакват конкретните решения, за да преценят дали и в каква степен ще се наложи да променят крайните цени на стоките и услугите.