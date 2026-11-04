ЧСИ разпродава фалиралия завод. Тежък проблем за работниците

258 декара от територията на бившия химически комбинат „Свилоза“ в Свищов отиват на публична продан. Частен съдебен изпълнител е обявил търг за общо 31 парцела, които се продават заедно. Началната цена е над 3,8 млн. евро.

В списъка са включени производствени и складови помещения, обслужващи сгради, работилници и гаражи. Сред предлаганите имоти има и терен с изградена, но невъведена в експлоатация соларна инсталация, както и бивше бомбоубежище, пише БНР.

Част от сградите са полуразрушени, а през някои от парцелите преминават неизползваеми железопътни линии. В пакета е включено и вагоноремонтно депо.

Наддаването ще продължи от 4 ноември до 4 декември, а резултатите ще бъдат обявени на 17 декември.

Имотите са с необслужвана банкова ипотека, а върху част от тях има възбрани от Националната агенция за приходите и търговски партньори.

Припомняме, че „Свилоза“ окончателно спря работа в средата на февруари тази година. Стотици работници останаха с неизплатени заплати.