Бизнес

БАБХ спря над 19 тона ябълки от Северна Македония с наднормени остатъци от пестициди

Агенцията продължава засиления контрол

БАБХ спря над 19 тона ябълки от Северна Македония с наднормени остатъци от пестициди
02 ное 26 | 16:30
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Фатме Мустафова

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка ябълки от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката е с общо количество 19 350 кг и ще бъде върната на страната - изпращач.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.

Установяването на несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар.

 Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.


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Автор Фатме Мустафова

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