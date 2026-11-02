БАБХ спря над 19 тона ябълки от Северна Македония с наднормени остатъци от пестициди

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка ябълки от Република Северна Македония с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Пратката е с общо количество 19 350 кг и ще бъде върната на страната - изпращач.

При лабораторно изследване е установено съдържание на остатъци от пестициди над нормативно установените максимално допустими нива.

Установяването на несъответстваща пратка е в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предлагани на българския пазар.

Агенцията продължава засиления контрол, за да не допуска до пазара храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.



