Система за 5000-6000 евро може да сведе сметките за ток до нула

Батериите се превръщат в ключов елемент от развитието на соларната енергетика, а инвестиция от 5000-6000 евро във фотоволтаична система със съхранение може да сведе сметките за ток на едно домакинство дори до нула. Това обяснява в специално интервю за „Стандарт“ Кирил Белелиев*, член на борда на директорите на „АмонРа Енерджи“, една от водещите компании за дистрибуция на соларно оборудване в България. По думите му интересът към батерийните системи расте изключително бързо, а изборът на надежден производител и качествена сервизна поддръжка е решаващ за успеха на инвестицията. Белелиев разкрива какви икономии могат да постигнат домакинствата и бизнесът, защо „АмонРа“ обучава дори свои конкуренти и какви са приоритетите на компанията до края на годината.

- Г-н Белелиев, батериите вече се превърнаха в най-динамично развиващия се сегмент на соларната енергетика. Как се променя търсенето на българския пазар, какви нови батерийни системи предлага „АмонРа“ и кои технологични новости ще определят развитието на сектора през следващите години?

- Търсенето на батерийни системи продължава да расте, при това с много бързи темпове. Понякога дори наблюдаваме как инсталатори и инвеститори прибързват с решенията си, преди да са направили необходимата оценка на предимствата, недостатъците и реалния икономически ефект от подобна инвестиция. Категорично мога да кажа, че в момента без батерии една фотоволтаична централа няма икономически смисъл.

Ние непрекъснато увеличаваме броя на производителите и марките, които предлагаме, като се стремим продуктите им да бъдат налични на склад и достъпни за нашите клиенти. Продължаваме да бъдем компанията с най-богато портфолио от батерийни решения на склад в България и региона. Това разнообразие ни позволява да предлагаме ефективни решения за практически всякакви потребности.

Разширяваме гамата както за домакинствата, така и за големите фотоволтаични централи, които произвеждат електроенергия за продажба. Предлагаме също батерийни системи за индустриални обекти, при които съхранението на електроенергия има съществено значение за оптимизирането на разходите и потреблението.

- През юни „АмонРа“ стана ексклузивен дистрибутор на батерийните системи на JA Solar за България. Партньорството ви с JA Solar вече обхваща не само доставките на батерии, но и тяхната сервизна поддръжка в България. Какви предимства дава това на клиентите, как са организирани гаранционното обслужване и реакцията при повреда и с какво батерийните системи на JA Solar се отличават от останалите решения на пазара?

- Ние предлагаме не само JA Solar. В портфолиото ни присъстват и други утвърдени производители като K-Star, Huawei, Sungrow и Dyness, като техните продукти също са налични на склад. Всеки клиент има възможност да избере решението, което смята за най-подходящо. Нашата задача е да покажем предимствата на отделните продукти, без да ограничаваме избора на инвеститорите.

Трябва да се има предвид, че при инвестиция в батерийно съоръжение самите батерии могат да представляват около 90% от общата стойност. Това е съществена разлика в сравнение с обикновената фотоволтаична централа, където разходите са разпределени между панели, инвертори, конструкции, монтаж и други компоненти. Когато един продукт заема толкова голяма част от инвестицията, неговото качество, надеждност и сервизно обслужване придобиват изключително значение.

Причините да поставяме специален акцент върху JA Solar са три - стабилността на производителя, бързата сервизна реакция и качеството на оборудването.

На първо място стои самата компания. JA Solar има над 20-годишна история и е сред най-големите световни производители на фотоволтаични модули. През годините е преминала през различни икономически и пазарни сътресения, като не само е запазила стабилността си, но е продължила да се развива и да увеличава мащаба на дейността си. Това е важна гаранция за клиентите.

Не е едно и също да разчиташ на производител с дългогодишна история, значителни обороти и сериозни инвестиции в развитие и на компания, която е създадена преди пет години и произвежда единствено батерии. Мащабът и финансовата стабилност на производителя са изключително важни, когато става дума за дългосрочна инвестиция.

Второто голямо предимство е сервизното обслужване. JA Solar разполага с много по-бързи и ефективни процедури за техническа поддръжка и рекламации в сравнение с други марки, които предлагаме. Има местни специалисти и налични резервни части, което позволява бърза реакция при възникване на проблем. Не е необходимо клиентът да регистрира заявка и да чака седмици наред някой в друга европейска държава да я разгледа, а след това да изпрати необходимия компонент.

Третото предимство е качеството на самия продукт. Според нашата оценка техническите характеристики на батерийните системи на JA Solar превъзхождат тези на редица популярни марки на българския пазар. Те разполагат с високо ниво на защита и оборудване за постоянно наблюдение на важните показатели за работата и състоянието на батериите.

Съществен момент е и гаранционното покритие. При JA Solar то обхваща всички елементи в батерийния шкаф или контейнер. При някои други производители гаранцията е ограничена само до батериите или до управляващия блок. Вече сме срещали случаи, при които производител отказва рекламация, защото твърди, че повредата е възникнала в друг компонент от доставеното оборудване. Именно подобни ситуации показват колко важно е гаранцията да бъде цялостна.

- В края на септември „АмонРа“ обяви навлизането си на пазара на термопомпи въздух-вода като ексклузивен дистрибутор на TCL за България. Защо избрахте точно този сегмент, какви модели и мощности предлагате чрез партньорството си с TCL, кой проявява най-голям интерес към тях и какви са конкретните ползи за домакинствата и бизнеса от съчетаването на термопомпа, фотоволтаична система и батерия?

- Една от основните ни задачи като водещ дистрибутор на българския пазар е непрекъснато да търсим нови възможности за развитие на бизнеса на нашите клиенти, които са предимно инсталаторски компании. Следим развитието на технологиите и продуктите, с които те работят, и се стремим да им предложим нови направления за дейност.

Термопомпите вече са популярно и все по-необходимо решение както за домакинствата, така и за малкия и средния бизнес. Именно затова решихме да включим тази продуктова група в портфолиото си.

Избрахме TCL, защото компанията е сред лидерите в своите направления на дейност и предлага висококачествени продукти на много конкурентни цени. Смятаме, че термопомпите имат сериозни предимства пред традиционните начини за отопление и охлаждане.

Ако например ги сравним с отоплението на пелети, термопомпите могат да осигурят по-ниски разходи и значително по-голямо удобство. Не се налага човек да зарежда гориво, да почиства съоръжения и да се занимава с ежедневната им поддръжка.

Още по-голямо предимство се постига, когато термопомпата се комбинира с фотоволтаична система и батерия. Тогава част от необходимата електроенергия се произвежда и съхранява на място, което намалява разходите за отопление и охлаждане. При очертаващата се тенденция към поскъпване на природния газ това е особено важно. В крайна сметка целта на всички тези технологии, независимо дали се използват поотделно или заедно, е да осигурят по-ефективно потребление и по-ниски сметки за енергия.

- Вие смятате, че инвестицията във фотоволтаици с батерия може да се изплати за три до пет години. При какви конкретни условия е постижим този срок, колко би струвала днес една надеждна система за средностатистическо българско домакинство или малък бизнес и каква реална икономия от сметките за електроенергия могат да очакват собствениците?

- Подобна инвестиция действително може да се изплати в рамките на три до пет години. При това не е необходимо домакинството да променя начина си на живот или навиците си при използването на електроуредите. Не се налага например да изключва климатика, когато има нужда от отопление или охлаждане, само за да пести електроенергия.

При инвестиция от порядъка на 5000-6000 евро за малка домашна фотоволтаична система с батерия сметките за ток могат да бъдат сведени дори до нула. И това може да се постигне, без семейството да ограничава използването на електроуредите си. Напротив, в много случаи хората могат да си позволят да използват повече електрически уреди, включително за отопление и охлаждане.

Именно това е едно от големите предимства на системата - тя не изисква отказ от удобства, а позволява необходимата електроенергия да се произвежда, съхранява и използва много по-ефективно.

- Компанията се стреми да повишава професионалната подготовка в сектора, включително на фирми, с които се конкурира, като инвестира сериозно в обучения на инсталатори, проектанти и специалисти от енергийния бранш. Какви практически курсове и семинари организирате, кои са най-търсените теми - батерийни системи, инвертори, фотоволтаици или термопомпи, и защо смятате за важно да повишавате квалификацията не само на своите партньори, но и на други фирми в сектора?

- Ние активно участваме в обучението на всички основни специалисти, ангажирани със соларната енергетика. В момента най-голям интерес има към практическите обучения за монтаж на покривни конструкции и батерийни системи.

Това не е случайно. Конструкцията трябва да бъде надеждна и стабилна, защото от нея зависи сигурността на цялата инсталация. Батериите пък са сред най-търсените продукти, тъй като позволяват на потребителите да намалят сметките си за електроенергия и да бъдат по-независими от смущенията в електропреносната мрежа и прекъсванията на тока.

Обученията ни не са предназначени само за нашите партньори. В тях могат да участват и други компании, включително наши конкуренти. Не го правим, защото търсим някаква непосредствена изгода. Напротив, смятаме, че конкуренцията е нещо чудесно и именно благодарение на нея продължаваме да се развиваме.

За нас най-важният резултат от тези обучения е да има повече качествено изградени и надеждно работещи системи. Един неправилен монтаж и един разочарован клиент могат да откажат още трима души от подобна инвестиция. Обратното също е вярно - доволният клиент създава доверие в технологията и насърчава други хора да я използват.

Затова, дори оборудването да не бъде закупено от нас, качественото обучение допринася за естественото разрастване на целия пазар. Това е полезно за всички участници в сектора.

- „АмонРа“ отчете сериозен ръст на приходите през първата половина на годината и разшири дейността си с нови продукти и партньорства. Какви са основните ви приоритети до края на 2026 г., какви конкретни резултати очаквате при продажбите и инвестициите и с какви нови предложения искате да посрещнете клиентите през следващите месеци?

- Основните ни приоритети са свързани с разширяване на екипа и създаване на възможности за увеличаване на продажбите. Особено внимание отделяме на техническия ни отдел, който също продължаваме да разширяваме, за да можем да обслужваме още по-добре клиентите си.

Що се отнася до новите предложения, ще продължим да обогатяваме гамата от батерийни системи, които предлагаме. Важна част от развитието ни е и новото направление с термопомпите. Стремим се клиентите ни да получават все по-голям избор от качествени продукти и надеждна техническа поддръжка.

- Освен международните партньорства „АмонРа“ развива и собствени продукти, сред които конструкциите AR2, зарядните станции AR CHARGER и батерийните решения CERB BESS. Какво ново подготвяте в тези направления?

- Ние не обичаме да се хвалим, а предпочитаме да се съсредоточим върху това, което ни прави привлекателни за нашите клиенти. Продължаваме активно да работим за увеличаване на стоковите наличности, подобряване на логистиката и разширяване на продуктовото портфолио.

За нас най-важното е продуктите да бъдат налични на склад, доставките да се осъществяват бързо и клиентите да имат възможност да реализират ефективни решения. Независимо дали става дума за наши собствени разработки или за оборудване на международни производители, целта остава една - по-ниски сметки за електроенергия и по-ефективно потребление.

* Кирил Белелиев е директор „Доставки и продажби“ и член на борда на директорите на „АмонРа Енерджи“ АД. Част е от компанията от основаването й през 2020 г. и отговаря за търговските отношения с водещите международни производители в соларната енергетика, които фирмата представлява в България. Планира доставките от над 30 водещи производители на соларни панели, инвертори и системи, като гарантира наличността им в склада и в сервизния център. Отговаря и за продажбите към B2B клиенти, сред които са над 500 инсталатори в България и в чужбина. Преди да се присъедини към „АмонРа Енерджи“, Кирил Белелиев работи в търговска компания в Букурещ, Румъния, където се фокусира върху увеличаване на пазарния дял и подобряване на финансовите резултати на бизнеса. Завършва „Икономика и политика“ в Лондонския университет Royal Holloway, University of London. Владее английски и руски език. Ползва и украински език.