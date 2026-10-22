Кузман Илиев: Брюксел премазва индустрията с въглеродни квоти

Заради военните и геополитически конфликти на Изток и Запад в Европа няма достатъчно газ, а огромна част от електричеството на Стария континент се прави от газ. Това предопределя феноменално високите цени на moka и по този начин се премазва индустрията. Токът на борсата достига 90 евро за мегаватчаса, при 30 в началото на годината. Такъв коментар на настоящата геополитическа обстановка направи икономическият анализатор Кузман Илиев в профила си във Фейсбук.

За нас конкретно токът е рекордно скъп и няма как да се прави индустрия и да се развиваме, добавя експертът. Според него за България има и алтернатива на газа. "В нашия случай това са въглищните централи. Те са си наш собствен ресурс, но са прегазени от въглеродните квоти. Половината от оперативните разходи на държавния ТЕЦ за 2025 г. са за квоти. Ако ги няма, той ще е на печалба, но вместо това е премазан от Брюксел, който само се чуди какво още да обложи с квоти и как да смаже още малко индустрията“, допълва Кузман Илиев. Той заяви, че в момента у нас над 50% от електроенергията се прави от въглища, тъй като единият блок на АЕЦ „Козлодуй“ не работи заради планов ремонт, а соларите произвеждат все по-малко ток в студените месеци.

Експертът призова политиците у нас и в Европа да се опомнят час по-скоро, защото без суровини, със свръх скъпа енергия, с премазана индустрия няма да сме равностойни нито във военно, нито в икономическо отношение. Той заключи, че войната може да свърши изключително бързо, но няма да е в полза на Европа, а България, която е на първа линия, ще се превърне в икономическо гето.