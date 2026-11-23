Представители на областите Кюстендил и Перник обсъдиха какви инвестиции са необходими на общините и как енергийният преход може да създаде нови работни места в Югозападния въглищен регион. Консултационната среща се проведе на 20 ноември 2026 г. в Областна администрация - Кюстендил в рамките на европейския проект LIFE AFTER COAL PL ("Живот след въглищата").

В срещата участваха областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов, областният управител на Перник Грета Колева, заместник областният управител на Кюстендил Диана Иванова, председателят на Сдружение "Платформа Кафяво към зелено" Гален Монев, както и представители на двете областни администрации и на общини от региона.

В центъра на дискусията бяха Регионалната стратегия за климатична неутралност за периода 2027-2035 г. и системата за управление, мониторинг и оценка на нейното изпълнение. Атанас Гергинов отбеляза, че част от държавите в ЕС вече са започнали работа по прехода. "Имаме добрия пример на държавите от Централна и Западна Европа, където индустрията се среща с държавната и местната власт", посочи той. По думите му целта на срещата е да се представи постигнатият до момента напредък.

Гален Монев подчерта историческата и икономическата връзка на региона с въгледобива и производството на топлинна енергия. "Днес представяме един документ, който не бива да се разглежда само като стратегия, а като бизнес план за привличане на инвестиции", заяви той.

Областният управител на Перник Грета Колева посочи, че справедливият енергиен преход поставя пред областта екологични, икономически и социални предизвикателства. Според нея диалогът и съвместната работа между институциите могат да превърнат предстоящите промени във възможности за развитие.

Сред приоритетите на стратегията са развитието на нови икономически дейности, инвестициите в чиста енергия и създаването на работни места. Участниците обсъдиха конкретните инвестиционни потребности на общините, възможностите за финансиране през следващия програмен период на ЕС и отговорностите на институциите за изпълнението на мерките и проследяването на напредъка в намаляването на емисиите.

Консултациите имат за цел двата документа да отразят потребностите и възможностите на местните общности и да подпомогнат общините при планирането на инвестиции и мерки за намаляване на икономическите и демографските неравенства. През следващите месеци предстоят обсъждания с представители на бизнеса и гражданските организации. Очаква се стратегията и системата за нейното изпълнение да бъдат финализирани в средата на 2027 г.