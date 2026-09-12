8300 соларни панела влизат в работа на летище „Васил Левски“
СОФ Кънект инвестира в собствено производство на чиста енергия и подготвя следващ етап с батерийно стопанство
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СОФ Кънект инвестира в собствено производство на чиста енергия и подготвя следващ етап с батерийно стопанство
Страшен глад за кадри, заплатата стигна 3000 евро
Европа сега ни е на колене, но еврофондовете не са вечни
Предупреждение за дисбаланси, аварии и грешна енергийна философия
Българската компания се нарежда на 9-то място сред най-големите във ВЕИ сектора
Страната строи най-голямата слънчева ферма на света на „покрива на планетата“
Поправките в Закона за опазване на околната среда засягат само обекти от национално значение
Философията на дружеството е, че до 80% от печалбата да плаща веднага, а не след години
Фотоволтаичната централа е с мощност 59,8 MWp и батерии с капацитет 107,3 MWh
Очаква се финализирането на сделката да се осъществи през втората половина на 2025 г.
Дружеството планира навлизане в нов сегмент, като започва да предлага климатици и термопомпи
Екипът на компанията ще продължи да работи усилено, за да предоставя качествени решения и услуги
Резултатите на фотоволтаичното дружество за полугодието са по-добри от 2023 г.
Ще бъде изградена на три етапа, като мощността ѝ ще достига до близо 190 kWp
Когато са водени от една обща цел, а именно производство на енергия от ВЕИ и максималното й потребление мисля, че е лесно постижимо
Те противодействат на покачващите се температури и предотвратяват наводнения
Te работят подобно на тези, разположени над сушата
Все повече компании в сектора инвестират във фотоволтаични централи
Фотоволтаиците ще се монтират без инвестиционен проект
Чакане, куп разрешителни, дават се пари навсякъде. оплакват се от бюрокрацията граждани