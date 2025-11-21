АмонРа Енерджи планира 20% увеличение на персонала и излизане извън Европа

Секторът на възобновяемата енергия в България се превръща във все по-голям работодател, като броят на заетите в бранша нараства с двуцифрени темпове. Според различни анализи служителите във ВЕИ сектора се увеличават с над 10% на годишна база от 2023 г. досега, а към момента в него са заети над 12 000 души. Българската компания АмонРа Енерджи, която се нарежда на 9-то място сред най-големите във ВЕИ сектора за 2023 г., планира да увеличи екипа си с 20% през 2026 г.

Компанията, основана преди пет години с 3-ма души и 50 000 лева капитал, към края на 2024 г. вече има 31 служители и 9 млн. лева капитал. В периода януари-октомври 2025 г. фирмата е реализирала над 64 млн. лева оборот, като очакванията са да достигне 100 млн. лева оборот до края на годината.

"Обстановката е много тъжна, очакват ни тежки данъци и огромна административна тежест", коментира основателят на компанията д-р инж. Димитър Белелиев. Въпреки предизвикателствата, той подчерта, че компанията "действа международно, ангажира все повече служители", като във възобновяемата енергия ще се откриват все повече нови работни места.

АмонРа Енерджи, която е единствената публична компания от фотоволтаичната индустрия на Българската фондова борса, планира да разшири дейността си извън европейските пазари. Компанията вече има офиси в Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция и Украйна, а продажбите ѝ обхващат почти всички европейски държави.

В следващите 5 години компанията ще инвестира в изграждането на собствени помещения и логистични центрове в Шумен, София, Румъния и Украйна. Фирмата разширява и продуктовата си гама – от над 2000 продукта като соларни панели, инвертори и батерийни системи до климатични инсталации.

Според класацията на специализираното издание "Капитал", АмонРа Енерджи е на 51-во място в Топ 100 компании в България за 2024 г. по приходи, печалба и брой служители. Компанията има собствено производство на конструкции за монтаж на соларни панели в Драгоман, които се използват в Европа.

На 5-тата годишнина на АмонРа Енерджи присъстваха президента на Република България Георги Първанов, посланиците на Украйна, Македония, Индия, енергийни експерти, представители на научните среди и световни производители на соларно оборудване от т.нар. „първи стълб“ (Tier 1) на възобновяемата енергия по класацията на Bloomberg New Energy Finance.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com