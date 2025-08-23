„Фотоволтаични овце“ пасат край новата енергийна революция на Китай

Китай предприема нов гигантски скок в областта на зелената енергия.

На Тибетското плато вече започва изграждането на най-голямата соларна ферма в света. Съоръжението ще обхване внушителните 610 квадратни километра – площ, равна на целия град Чикаго. Това съобщи „Асошиейтед прес“, като подчерта, че страната се движи с темпове, които нямат аналог в глобалната енергийна надпревара.

Данните показват, че

Китай инсталира нови мощности по-бързо от всяка друга държава.

Плодовете на тази политика вече се усещат – въглеродните емисии са намалели с един процент през първото полугодие на 2025 г. в сравнение със същия период година по-рано. Това е продължение на тенденцията, започнала през март 2024 г., и поражда надежди, че страната може да е достигнала пика на замърсяването значително по-рано от целевата 2030 година.

Соларен бум и рекордни мощности

През първите шест месеца на тази година Китай е инсталирал 212 гигавата слънчеви мощности – повече, отколкото целият енергиен капацитет на Съединените щати в края на 2024 г., който възлиза на 178 гигавата. Допълнително 51 гигавата идват от нови вятърни турбини. „Различното този път е, че търсенето на електроенергия расте – с 3,7 процента през първата половина на тази година – но увеличението на енергията от слънчева, вятърна и ядрена енергия лесно изпреварва този ръст“, отбелязва Лаури Миливирта от финландския Centre for Research on Energy and Clean Air.

Според него, ако тази тенденция се запази, Китай може да намалява въглеродните си емисии с около 3 процента годишно – темп, който ще е достатъчен, за да постигне целта си за въглеродна неутралност до 2060 г. Това е първият път, в който емисиите намаляват не заради икономическа криза, а въпреки растящото потребление на ток – знак за структурна промяна. Слънчевата енергия вече е изпреварила водната, а в близко бъдеще се очаква да задмине и вятърната, за да се превърне в най-големия източник на чиста енергия в страната.

„Фотоволтаичните овце“ и предизвикателствата пред мрежата

Гигантският парк на Тибетското плато няма да е само символ на технологичен напредък, а и пример за промяна в местната среда. Над 7 милиона панела ще осигуряват ток за пет милиона домакинства, но същевременно ще играят и неочаквана роля – като ветрозащитни пояси. Те ограничават праха и ерозията и създават условия за растителност и животновъдство. Не е случайно, че хиляди овце, наричани вече „фотоволтаични овце“, спокойно пасат сред новите храсталаци под панелите.

Остава обаче голямото предизвикателство – как тази енергия да стигне до индустриалните центрове на изток. Китай изгражда нови далекопроводи, включително мащабна линия от Цинхай до провинция Хенан и планирани трасета към югоизточния гигант Гуандун. Според експерти обаче националната мрежа трябва да претърпи сериозна модернизация, тъй като е проектирана около стабилните мощности на въглищните централи. За да може възобновяемата енергия да бъде интегрирана пълноценно и гъвкаво, ще са нужни не само нови линии, но и ново мислене за енергийната архитектура на страната.

